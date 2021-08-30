https://sputnik-georgia.ru/20210830/parad-suverenitetov-po-gruzinski--vzglyad-iz-rossii-259150835.html

Парад суверенитетов по-грузински – взгляд из России

Парад суверенитетов по-грузински – взгляд из России

Позднесоветская турбулентность тридцатилетней давности не обошла стороной и Грузию, пишет в статье для Sputnik Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T18:17+0400

2021-08-30T18:17+0400

2021-08-30T18:17+0400

грузия

аналитика

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24744/76/247447659_0:99:1915:1176_1920x0_80_0_0_2e68a20abcd103245c078d47064844eb.png

Период конца августа - начала сентября нынешнего года наполнен многими знаковыми юбилеями. Тридцать лет назад пресловутый "парад суверенитетов" вступал в свою завершающую фазу. Тогда стремительное обретение независимости бывшими союзными республиками напоминало "триумфальное шествие советской власти" в октябре-ноябре 1917 года.24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Украины был принят акт о ее независимости. Через три дня после этого была провозглашена независимость Республики Молдова.30 августа Верховный Совет Азербайджана принял решение о "восстановлении" азербайджанской государственности, ликвидированной большевиками в апреле 1920 года.Еще через день за Декларации государственной независимости проголосовали в Узбекистане и Кыргызстане. 9 сентября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Таджикистана были единогласно приняты: Заявление о государственной независимости республики и Постановление о внесении изменений и дополнений в ранее принятый акт о суверенитете Таджикской ССР.В Армении в это время полным ходом шла подготовка к референдуму о независимости. 21 сентября на вопрос "Согласны ли Вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?" 99% избирателей (из 95% принявших участие в голосовании) ответили утвердительно. Через два дня после этого и в этой республике появилась соответствующая декларация.Позднесоветская турбулентность тридцатилетней давности не обошла стороной и Грузию. Более того, во многом события августа-сентября 1991 года предопределили целый ряд важных тенденций в ее развитии уже в качестве независимого государства. В какой степени Грузия вписывалась в общие контексты распада СССР, а где стояла особняком или даже пыталась играть на опережение? Ответы на эти вопросы крайне полезны для оценки итогов трех прошедших десятилетий.Весьма символично, что и в 2021 году, через тридцать лет после финального акта советской драмы Грузия снова переживает турбулентные времена.Впереди муниципальные выборы общенационального значения. В этом определении нет преувеличения, так как от их итогов зависит - быть или нет досрочной парламентской кампании. И снова извечный вопрос грузинской политики о легитимности власти в стране будет актуализирован.Между тем сам этот вопрос вызрел и сформировался еще в последние годы существования Советского Союза.Центробежнность в квадратеУже стало банальностью говорить о том, что провал ГКЧП в Москве ускорил центробежные тенденции в национальных республиках в составе СССР. В свою очередь в некоторых из них (и Грузия - ярчайший тому пример) бегство от Москвы было зарифмовано со стремлением автономий к уходу из-под власти стремительно суверенизирующихся союзных образований.Действительно, на 20 августа планировалось подписание обновленного Союзного договора, но в итоге этот документ так и не появился.Однако стоит обратить внимание на тот факт, что в процессе работы над ним участвовали не пятнадцать, а девять союзных республик. И Грузии среди участников не было.К 1991 году у нее уже сформировалась прочная репутация одного из самых антисоветских образований - наряду с тремя прибалтийскими республиками. Как и Латвия, Литва и Эстония, Грузия не участвовала в референдуме о сохранении обновленного СССР. И аналогичным образом она боролась не за установление новой независимой государственности, а за правопреемство с первыми республиками, появившимися в результате распада Российской империи.Еще в марте 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР принял постановление "О гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии", квалифицировав ввод частей Красной армии на ее территорию в феврале 1921 году как оккупацию, а 20 июня 1990 года этот же орган признал незаконными все договоры и правовые акты, заключенные после советизации.Впрочем, дальше начинаются важные различия. Если для прибалтийских национальных лидеров возврат к точке 1940 года был ценностным выбором, то для их грузинских коллег 1921 год был, скорее, пунктом инструментального противопоставления союзному государству.Показательно и то, что несмотря на установление дня 26 мая в качестве одного из главных государственных праздников (в этот день в 1918 году была провозглашена Грузинская Демократическая республика), лидеры "первой Грузии" не стали объектами масштабной глорификации.Весьма характерно, что за тридцать постсоветских лет в стране так и не появилась массовая и сильная социал-демократическая партия. Хотя лидеры первого грузинского национального государства были левыми, начинали свои карьеры вместе с Лениным, Мартовым и другими русскими марксистами.Грузинский антисоветизм периода "поздней перестройки" был вызван, в первую очередь, не романтизацией опыта 1918-1921 гг., а конфликтом Тбилиси с автономиями. Во многом это и предопределило основы политического развития постсоветской Грузии.Этнополитические конфликты в Южной Осетии и в Абхазии соединили в себе и проблемы национально-государственного строительства, и формирования грузинской идентичности в период после 1991 года. Грузия, в отличие от республик Прибалтики, не имевших в своем составе автономных образований, столкнулась в двойной центробежностью. Она уходила от СССР, а Абхазия и Южная Осетия уходили от нее самой.Конечно же, проблемы автономий в составе Грузинской ССР начались не с приходом к власти Михаила Горбачева или появлением на политическом Олимпе Грузии Звиада Гамсахурдиа. Их корни можно поискать в истории рубежа двух прошлых веков. Но в процессе национального самоопределения и обретения независимости встал вопрос о роли и месте автономий в составе будущего грузинского государства.Поставив во главу угла принцип территориальной целостности, те, кто ставил на "бегство от СССР", воспринимали абхазских и югоосетинских лидеров не столько как самостоятельных игроков, сколько как марионеток Кремля. Как следствие, возникла фактическая идентификация конфликтов в Абхазии и в Южной Осетии с противостоянием России.В сегодняшней Грузии любят цитировать известного историка, литературного и общественного деятеля Акакия Бакрадзе, риторически вопрошавшего: что же хочет Москва от Тбилиси? Но ответ на аналогичный вопрос, а что же хочет Тбилиси от Сухуми и Цхинвали кроме территориального единства, так и не прозвучал. И во многом отсутствие позитивной программы стало определяющим фактором в формировании повестки в Грузии после 1991 года.Дефицит легитимностиНа практике оказалось, что одного "бегства от Москвы" для строительства государственности недостаточно. Как, впрочем, и политической инструментализации двух конфликтов.По справедливому замечанию известных грузинских экономистов Владимира Папавы и Теймураза Беридзе, "остро негативное воздействие оказала на Грузию экономическая самоизоляция", начавшаяся весной 1991 года. Как следствие - обострение внутреспубликанских противоречий и конфликт первого президента страны Гамсахурдиа как с ближайшим окружением, так и ведущими политическими силами страны. Попытки же всенародно избранного лидера пойти на компромисс с ГКЧП в августе 1991-го стали триггером массового недовольства.Внутригрузинский конфликт сильно подстегнул и разгон протестной акции 2 сентября 1991 года. За тридцать лет в Грузии было немало аналогичных случаев. Вспоминаются акции 7 ноября 2007 года или протестные выступления 2019 года после пресловутой "ночи Гаврилова". Последующая интерпретация этих событий приводит к формированию политических символов, которые власти и оппозиция задействуют в противостоянии друг с другом.Но события августа-сентября 1991 года имели особое значение для новейшей истории Грузии. Фактически они дали старт гражданской войне, которая с перерывами, разной степенью интенсивности и с перемещением центра противостояния из Тбилиси в Мегрелию продолжалась до осени 1993 года.Но и после этого отголоски внутригрузинского противостояния давали о себе знать (мятежи Гочи Эсебуа или Акакия Элиавы). И лишь в начале 2000-х гг. положение дел в западной части страны стабилизировалось.Другой не менее важной (и даже более важной) проблемой для постсоветской Грузии стало преодоление дефицита легитимности верховной власти. Впервые передача президентских полномочий от одного президента к другому мирным путем и на правовой основе была осуществлена здесь только в 2013 году. Первый всенародно избранный президент Грузии Звиад Гамсахурдиа был свергнут в январе 1992 года вооруженным путем так называемым "военным советом". Но путь к этому начинался в августе-сентябре 1991-го.Второй лидер независимого Грузинского государства Эдуард Шеварднадзе, чья легитимность вызывала сомнения с первого дня его правления, также покинул свой пост не в результате президентских выборов, а в ходе массовых протестных выступлений против фальсификаций во время парламентской кампании, получивших название "революция роз" (в ноябре 2003-го).И если первая каденция президента Саакашвили (2004-2008) была обеспечена голосами подавляющего большинства избирателей, то его переизбрание в январе 2008 года было расценено оппозицией как результат использования административного ресурса и фальсификаций. И вплоть до своего ухода в отставку он был вынужден бороться за свое кресло, реагируя на постоянно звучащие обвинения в узурпации власти.Сегодня обвиняемые и обвинители, похоже, поменялись местами. И парламентская оппозиция в лице "Единого национального движения" требует досрочных выборов, обвиняя "Грузинскую мечту" в фальсификациях в ходе прошлогодней избирательной кампании.Казалось бы, в апреле 2021 года при внешнем содействии между ведущими политическими силами был достигнут компромисс. Однако нет никаких твердых гарантий, что все его базовые условия будут соблюдены.Кампания-2020, формально завершившаяся еще год назад, де-факто продолжается. Старые болезни на новом витке исторического развития дают о себе знать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20210825/liberalizm-po-gruzinski-i-po-suschestvu-ili-kak-privykli-vyzhivat-gruziny-258569934.html

https://sputnik-georgia.ru/20210630/Eksperty-ob-Assotsiirovannom-trio-manifest-a-ne-struktura-252165816.html

https://sputnik-georgia.ru/20210627/Gruziya-i-Rossiya---evropeyskie-gosudarstva-eto-dolzhno-ikh-sblizhat-252141889.html

https://sputnik-georgia.ru/20210616/Novyy-antirossiyskiy-manifest-NATO-ugrozhaet-vsem-stranam-SNG-252032867.html

https://sputnik-georgia.ru/20210611/Gruziya-nuzhna-SShA-iz-za-konkurentsii-s-Rossiey-i-Turtsiey-251994155.html

https://sputnik-georgia.ru/20210518/Soglashenie-ob-Assotsiirovannom-trio-Moldovy-Ukrainy-i-Gruzii---vzglad-iz-Rossii-251764038.html

https://sputnik-georgia.ru/20210318/Zachem-na-samom-dele-Gruziya-nuzhna-NATO-251199715.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Маркедонов https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22889/84/228898469_240:0:1067:827_100x100_80_0_0_dc2662b5225b06b383efafcb86d136b9.jpg

Сергей Маркедонов https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22889/84/228898469_240:0:1067:827_100x100_80_0_0_dc2662b5225b06b383efafcb86d136b9.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Маркедонов https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22889/84/228898469_240:0:1067:827_100x100_80_0_0_dc2662b5225b06b383efafcb86d136b9.jpg

грузия, аналитика, колумнисты