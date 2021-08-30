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В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных
В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных
Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T22:09+0400
2021-08-30T22:09+0400
2021-08-30T22:47+0400
четвертая волна
общество
грузия
тюрьма
специальная пенитенциарная служба
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В пенитенциарной системе Грузии зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди осужденных, что составляет 1% от общего их числа, сообщает Специальная пенитенциарная служба.Большинство случаев выявлено у недавно поступивших в приемные учреждения. Состояние всех зараженных удовлетворительное, они находятся под наблюдением.Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения. Под наблюдением врачей они проходят соответствующие процедуры в течение 8-12 дней.Их переводят в пенитенциарное учреждение только после получения отрицательного результата теста на коронавирус.В настоящее время 66 из 105 инфицированных пациентов находятся в одной из гражданских клиник в Тбилиси. Однако 52 из них не нуждаются в медицинской помощи на данном этапе и находятся под наблюдением в так называемой гостиничной части той же клиники.Пенитенциарная служба при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и минздрава страны 18 мая начала процесс добровольной иммунизации осужденных. На данном этапе уже вакцинировано 70% заключенных.Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе выступила с инициативой амнистировать заключенных, отбывающих наказание за менее тяжкие преступления из-за вспышки коронавируса в тюрьмах. Однако, по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации в тюрьмах идет настолько хорошим темпом, что вероятность инфицирования в пенитенциарной системе довольно низкая.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/koronavirus-v-tyurmakh-gruzii-oppozitsiya-trebuet-shirokuyu-amnistiyu-259150647.html
https://sputnik-georgia.ru/20210826/koronavirus-v-tyurme--v-penitentsiarnom-uchrezhdenii-geguti-vosem-infitsirovannykh-258685542.html
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общество, грузия, тюрьма, специальная пенитенциарная служба, коронавирус covid-19
В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных
22:09 30.08.2021 (обновлено: 22:47 30.08.2021)
Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik.
В пенитенциарной системе Грузии зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди осужденных, что составляет 1% от общего их числа, сообщает Специальная пенитенциарная служба
.
Большинство случаев выявлено у недавно поступивших в приемные учреждения. Состояние всех зараженных удовлетворительное, они находятся под наблюдением.
Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения. Под наблюдением врачей они проходят соответствующие процедуры в течение 8-12 дней.
Их переводят в пенитенциарное учреждение только после получения отрицательного результата теста на коронавирус.
В настоящее время 66 из 105 инфицированных пациентов находятся в одной из гражданских клиник в Тбилиси. Однако 52 из них не нуждаются в медицинской помощи на данном этапе и находятся под наблюдением в так называемой гостиничной части той же клиники.
Пенитенциарная служба при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и минздрава страны 18 мая начала процесс добровольной иммунизации осужденных. На данном этапе уже вакцинировано 70% заключенных.
Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе выступила с инициативой амнистировать заключенных, отбывающих наказание за менее тяжкие преступления из-за вспышки коронавируса в тюрьмах. Однако, по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации в тюрьмах идет настолько хорошим темпом, что вероятность инфицирования в пенитенциарной системе довольно низкая.
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