Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/v-gruzinskoy-penitentsiarnoy-sisteme-koronavirusom-zarazhen-1-osuzhdennykh-259159167.html
В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных
В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных
Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T22:09+0400
2021-08-30T22:47+0400
четвертая волна
общество
грузия
тюрьма
специальная пенитенциарная служба
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24820/35/248203570_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_668399d47a4ca22301b8de274c29e1c9.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В пенитенциарной системе Грузии зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди осужденных, что составляет 1% от общего их числа, сообщает Специальная пенитенциарная служба.Большинство случаев выявлено у недавно поступивших в приемные учреждения. Состояние всех зараженных удовлетворительное, они находятся под наблюдением.Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения. Под наблюдением врачей они проходят соответствующие процедуры в течение 8-12 дней.Их переводят в пенитенциарное учреждение только после получения отрицательного результата теста на коронавирус.В настоящее время 66 из 105 инфицированных пациентов находятся в одной из гражданских клиник в Тбилиси. Однако 52 из них не нуждаются в медицинской помощи на данном этапе и находятся под наблюдением в так называемой гостиничной части той же клиники.Пенитенциарная служба при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и минздрава страны 18 мая начала процесс добровольной иммунизации осужденных. На данном этапе уже вакцинировано 70% заключенных.Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе выступила с инициативой амнистировать заключенных, отбывающих наказание за менее тяжкие преступления из-за вспышки коронавируса в тюрьмах. Однако, по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации в тюрьмах идет настолько хорошим темпом, что вероятность инфицирования в пенитенциарной системе довольно низкая.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/koronavirus-v-tyurmakh-gruzii-oppozitsiya-trebuet-shirokuyu-amnistiyu-259150647.html
https://sputnik-georgia.ru/20210826/koronavirus-v-tyurme--v-penitentsiarnom-uchrezhdenii-geguti-vosem-infitsirovannykh-258685542.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24820/35/248203570_132:0:1092:720_1920x0_80_0_0_b057e8532a43ddef3a2b08ea9a7cb518.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, грузия, тюрьма, специальная пенитенциарная служба, коронавирус covid-19

В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных

22:09 30.08.2021 (обновлено: 22:47 30.08.2021)
1018
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaДезинфекция в тюрьмах и изоляторах временного содержания
Дезинфекция в тюрьмах и изоляторах временного содержания - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В пенитенциарной системе Грузии зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди осужденных, что составляет 1% от общего их числа, сообщает Специальная пенитенциарная служба.
Большинство случаев выявлено у недавно поступивших в приемные учреждения. Состояние всех зараженных удовлетворительное, они находятся под наблюдением.
Тюрьма, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
Четвертая волна
Коронавирус в тюрьмах Грузии: оппозиция требует широкую амнистию
18:01
710
3
Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения. Под наблюдением врачей они проходят соответствующие процедуры в течение 8-12 дней.
Их переводят в пенитенциарное учреждение только после получения отрицательного результата теста на коронавирус.
В настоящее время 66 из 105 инфицированных пациентов находятся в одной из гражданских клиник в Тбилиси. Однако 52 из них не нуждаются в медицинской помощи на данном этапе и находятся под наблюдением в так называемой гостиничной части той же клиники.
Охранный периметр тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Четвертая волна
Коронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных
26 августа, 23:55
570
Пенитенциарная служба при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и минздрава страны 18 мая начала процесс добровольной иммунизации осужденных. На данном этапе уже вакцинировано 70% заключенных.
Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе выступила с инициативой амнистировать заключенных, отбывающих наказание за менее тяжкие преступления из-за вспышки коронавируса в тюрьмах. Однако, по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации в тюрьмах идет настолько хорошим темпом, что вероятность инфицирования в пенитенциарной системе довольно низкая.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:34США назвали главного врага
23:07Платформа "Третья сила" презентовала своих членов перед местными выборами в Грузии
22:46ЮНИСЕФ рекомендует властям Грузии возобновить обучение в классах
22:27Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022
22:09В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных
21:48Как подготовить организм к осени
21:26Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября
21:02Тбилисский международный аэропорт вновь попал в десятку лучших Восточной Европы
20:44Жилплощадь узаконят для трехсот семей в Грузии
20:27"Это вовсе не забота о людях": кто в Грузии и почему добивается переноса местных выборов
19:48Удостоверение личности в Грузии можно получить бесплатно в течение месяца
19:29Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство
19:11В ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса
18:22Шестилетний ребенок скончался в Грузии от коронавируса
18:18В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей
18:17Парад суверенитетов по-грузински – взгляд из России
18:01Коронавирус в тюрьмах Грузии: оппозиция требует широкую амнистию
17:17Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
17:01Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
16:44Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане