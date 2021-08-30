https://sputnik-georgia.ru/20210830/v-gruzinskoy-penitentsiarnoy-sisteme-koronavirusom-zarazhen-1-osuzhdennykh-259159167.html

В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных

В грузинской пенитенциарной системе коронавирусом заражен 1% осужденных

Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T22:09+0400

2021-08-30T22:09+0400

2021-08-30T22:47+0400

четвертая волна

общество

грузия

тюрьма

специальная пенитенциарная служба

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В пенитенциарной системе Грузии зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди осужденных, что составляет 1% от общего их числа, сообщает Специальная пенитенциарная служба.Большинство случаев выявлено у недавно поступивших в приемные учреждения. Состояние всех зараженных удовлетворительное, они находятся под наблюдением.Согласно протоколу, новые заключенные в приемных колониях помещаются в специально оборудованные карантинные помещения. Под наблюдением врачей они проходят соответствующие процедуры в течение 8-12 дней.Их переводят в пенитенциарное учреждение только после получения отрицательного результата теста на коронавирус.В настоящее время 66 из 105 инфицированных пациентов находятся в одной из гражданских клиник в Тбилиси. Однако 52 из них не нуждаются в медицинской помощи на данном этапе и находятся под наблюдением в так называемой гостиничной части той же клиники.Пенитенциарная служба при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и минздрава страны 18 мая начала процесс добровольной иммунизации осужденных. На данном этапе уже вакцинировано 70% заключенных.Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе выступила с инициативой амнистировать заключенных, отбывающих наказание за менее тяжкие преступления из-за вспышки коронавируса в тюрьмах. Однако, по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации в тюрьмах идет настолько хорошим темпом, что вероятность инфицирования в пенитенциарной системе довольно низкая.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/koronavirus-v-tyurmakh-gruzii-oppozitsiya-trebuet-shirokuyu-amnistiyu-259150647.html

https://sputnik-georgia.ru/20210826/koronavirus-v-tyurme--v-penitentsiarnom-uchrezhdenii-geguti-vosem-infitsirovannykh-258685542.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, тюрьма, специальная пенитенциарная служба, коронавирус covid-19