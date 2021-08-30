https://sputnik-georgia.ru/20210830/yunisef-rekomenduet-vlastyam-gruzii-vozobnovit-obuchenie-v-klassakh-259160502.html

ЮНИСЕФ рекомендует властям Грузии возобновить обучение в классах

ЮНИСЕФ рекомендует властям Грузии возобновить обучение в классах

Необходимо провести вакцинацию персонала школ, а так же детей старше 12 лет, чья медицинская история несет риск тяжелого течения заболевания, заявляет... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T22:46+0400

2021-08-30T22:46+0400

2021-08-30T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В региональном представительстве ЮНИСЕФ считают, что в грузинские школьники должны вернуться в школы, а не продолжать дистанционное обучение."Европейский региональный офис Всемирной организации здравоохранения, а также региональные офисы ЮНИСЕФ в Азии и Европе призывают школы открыть свои двери для учеников, создать безопасную обстановку и принять необходимые меры для минимизации распространения вируса", - говорится в информации регионального офиса ЮНИСЕФ в Грузии.В документе отмечается, что данные меры включают в себя вакцинация персонала школ, а так же детей старше 12 лет, чья медицинская история несет риск тяжелого течения заболевания. Также важно обеспечить лучшую вентиляцию классных помещений, разделение классов на более мелкие группы детей, обеспечение социальной дистанции, регулярного тестирования детей и персонала.Тем временем замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что решение о начале учебного процесса в школах не будет принято до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется.Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов.Новый учебный год в Грузии начинается обычно 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже привились от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210830/minzdrav-gruzii-nazval-usloviya-dlya-vozobnovleniya-ucheby-v-shkolakh--259144122.html

https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiologi-gruzii-ne-isklyuchayut-nachala-ucheby-v-distantsionnom-formate-258711757.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, образование в грузии, юнисеф , коронавирус covid-19, новости