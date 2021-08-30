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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/yunisef-rekomenduet-vlastyam-gruzii-vozobnovit-obuchenie-v-klassakh-259160502.html
ЮНИСЕФ рекомендует властям Грузии возобновить обучение в классах
ЮНИСЕФ рекомендует властям Грузии возобновить обучение в классах
Необходимо провести вакцинацию персонала школ, а так же детей старше 12 лет, чья медицинская история несет риск тяжелого течения заболевания, заявляет... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T22:46+0400
2021-08-30T23:29+0400
четвертая волна
общество
грузия
образование в грузии
юнисеф
коронавирус covid-19
новости
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В региональном представительстве ЮНИСЕФ считают, что в грузинские школьники должны вернуться в школы, а не продолжать дистанционное обучение."Европейский региональный офис Всемирной организации здравоохранения, а также региональные офисы ЮНИСЕФ в Азии и Европе призывают школы открыть свои двери для учеников, создать безопасную обстановку и принять необходимые меры для минимизации распространения вируса", - говорится в информации регионального офиса ЮНИСЕФ в Грузии.В документе отмечается, что данные меры включают в себя вакцинация персонала школ, а так же детей старше 12 лет, чья медицинская история несет риск тяжелого течения заболевания. Также важно обеспечить лучшую вентиляцию классных помещений, разделение классов на более мелкие группы детей, обеспечение социальной дистанции, регулярного тестирования детей и персонала.Тем временем замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что решение о начале учебного процесса в школах не будет принято до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется.Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов.Новый учебный год в Грузии начинается обычно 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже привились от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210830/minzdrav-gruzii-nazval-usloviya-dlya-vozobnovleniya-ucheby-v-shkolakh--259144122.html
https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiologi-gruzii-ne-isklyuchayut-nachala-ucheby-v-distantsionnom-formate-258711757.html
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общество, грузия, образование в грузии, юнисеф , коронавирус covid-19, новости

ЮНИСЕФ рекомендует властям Грузии возобновить обучение в классах

22:46 30.08.2021 (обновлено: 23:29 30.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Женеве
Штаб-квартира Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Необходимо провести вакцинацию персонала школ, а так же детей старше 12 лет, чья медицинская история несет риск тяжелого течения заболевания, заявляет организация
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. В региональном представительстве ЮНИСЕФ считают, что в грузинские школьники должны вернуться в школы, а не продолжать дистанционное обучение.
"Европейский региональный офис Всемирной организации здравоохранения, а также региональные офисы ЮНИСЕФ в Азии и Европе призывают школы открыть свои двери для учеников, создать безопасную обстановку и принять необходимые меры для минимизации распространения вируса", - говорится в информации регионального офиса ЮНИСЕФ в Грузии.
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
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Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
16:07
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В документе отмечается, что данные меры включают в себя вакцинация персонала школ, а так же детей старше 12 лет, чья медицинская история несет риск тяжелого течения заболевания. Также важно обеспечить лучшую вентиляцию классных помещений, разделение классов на более мелкие группы детей, обеспечение социальной дистанции, регулярного тестирования детей и персонала.
Тем временем замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что решение о начале учебного процесса в школах не будет принято до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется.
Дистанционное обучение - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
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Эпидемиологи Грузии не исключают начала учебы в дистанционном формате
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Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Высокой остается и смертность - из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 78 пациентов.
Новый учебный год в Грузии начинается обычно 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже привились от коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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