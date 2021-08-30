https://sputnik-georgia.ru/20210830/zhenu-prokhora-shalyapina-podklyuchili-k-ivl-posle-svadby-258954529.html

Жену Прохора Шаляпина подключили к ИВЛ после свадьбы

Жену Прохора Шаляпина подключили к ИВЛ после свадьбы

Страшное невезение - богатая супруга Прохора Шаляпина попала с коронавирусом в больницу прямо после свадебного торжества 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T11:37+0400

2021-08-30T11:37+0400

2021-08-30T11:41+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/258914141_0:0:2789:1569_1920x0_80_0_0_04f9e5fcc100ebdab334bce4b10b7bba.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Новоиспеченная супруга исполнителя Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис заболела коронавирусом и подключена к ИВЛ - женщина находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник, поражено 80% легких.Заражены COVID-19 также тесть с тещей, то есть родители жены Шаляпина. "Татьяна с родителями находится в клинике. Все у нее началось с усталости, в итоге вызвали врача, тот поставил витаминную капельницу... Потом у Тани стал резко падать уровень кислорода в крови", - рассказал "СтарХит" друг Прохора, актер Георгий Кирьянов.Самое обидное, что все произошло сразу после свадьбы, отметил Карьянов. "Все так хорошо начиналось: такая шикарная свадьба, множество гостей. Прохор был великолепен, выглядел как царевич. А потом этот злостный ковид пробрался на этот вечер", - говорит Георгий. Прохор Шаляпин совсем недавно женился на 42-летней миллионерше Татьяне Клаудии Дэвид - влюбленные сыграли шикарную свадьбу в США, в одном из самых дорогих отелей. По информации СМИ, Девис владеет в Канаде сетью адвокатских контор.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

российский шоу-бизнес