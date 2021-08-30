Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/zhenu-prokhora-shalyapina-podklyuchili-k-ivl-posle-svadby-258954529.html
Жену Прохора Шаляпина подключили к ИВЛ после свадьбы
Жену Прохора Шаляпина подключили к ИВЛ после свадьбы
Страшное невезение - богатая супруга Прохора Шаляпина попала с коронавирусом в больницу прямо после свадебного торжества 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T11:37+0400
2021-08-30T11:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/258914141_0:0:2789:1569_1920x0_80_0_0_04f9e5fcc100ebdab334bce4b10b7bba.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Новоиспеченная супруга исполнителя Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис заболела коронавирусом и подключена к ИВЛ - женщина находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник, поражено 80% легких.Заражены COVID-19 также тесть с тещей, то есть родители жены Шаляпина. "Татьяна с родителями находится в клинике. Все у нее началось с усталости, в итоге вызвали врача, тот поставил витаминную капельницу... Потом у Тани стал резко падать уровень кислорода в крови", - рассказал "СтарХит" друг Прохора, актер Георгий Кирьянов.Самое обидное, что все произошло сразу после свадьбы, отметил Карьянов. "Все так хорошо начиналось: такая шикарная свадьба, множество гостей. Прохор был великолепен, выглядел как царевич. А потом этот злостный ковид пробрался на этот вечер", - говорит Георгий. Прохор Шаляпин совсем недавно женился на 42-летней миллионерше Татьяне Клаудии Дэвид - влюбленные сыграли шикарную свадьбу в США, в одном из самых дорогих отелей. По информации СМИ, Девис владеет в Канаде сетью адвокатских контор.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/258914141_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2ee51d8c498bd9d1c95049eb7da50018.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
российский шоу-бизнес

Жену Прохора Шаляпина подключили к ИВЛ после свадьбы

11:37 30.08.2021 (обновлено: 11:41 30.08.2021)
240
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкПрохор Шаляпин. Прощание с Иосифом Кобзоном
Прохор Шаляпин. Прощание с Иосифом Кобзоном - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Страшное невезение - богатая супруга Прохора Шаляпина попала с коронавирусом в больницу прямо после свадебного торжества
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Новоиспеченная супруга исполнителя Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис заболела коронавирусом и подключена к ИВЛ - женщина находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник, поражено 80% легких.
Заражены COVID-19 также тесть с тещей, то есть родители жены Шаляпина. "Татьяна с родителями находится в клинике. Все у нее началось с усталости, в итоге вызвали врача, тот поставил витаминную капельницу... Потом у Тани стал резко падать уровень кислорода в крови", - рассказал "СтарХит" друг Прохора, актер Георгий Кирьянов.
Самое обидное, что все произошло сразу после свадьбы, отметил Карьянов. "Все так хорошо начиналось: такая шикарная свадьба, множество гостей. Прохор был великолепен, выглядел как царевич. А потом этот злостный ковид пробрался на этот вечер", - говорит Георгий.
Прохор Шаляпин совсем недавно женился на 42-летней миллионерше Татьяне Клаудии Дэвид - влюбленные сыграли шикарную свадьбу в США, в одном из самых дорогих отелей. По информации СМИ, Девис владеет в Канаде сетью адвокатских контор.
Читайте также:
Филипп Киркоров обнял Дженнифер Лопес на показе Dolce&Gabbana - фото
Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:07Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами
11:00Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1915
10:31"Это безопасно и эффективно" - грузинские медики призывают беременных к вакцинации
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 30 августа – 5 сентября
09:36Президент США объявил штат Луизиана зоной бедствия из-за урагана "Ида"
09:20Курс лари на понедельник – 3,1248 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии
08:32Что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса - предупреждение врача
08:03Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
07:32Почему Землю нельзя спасти от астероидов - мнение главы Роскосмоса
07:01Начинается строительство туристического комплекса на Ингури ГЭС в Грузии
ВчераЭпидемиолог: в Грузии сохранится высокая смертность из-за коронавируса
ВчераСША подтвердили нанесение ракетного удара по Кабулу
ВчераПроект обновления рынка Элиава готов: договоренности достигнуты
ВчераРестораны, нарушившие ограничения из-за коронавируса, продолжают закрываться
ВчераЖизнь афганских женщин после прихода талибов к власти
ВчераГоспредприятие продолжает принимать побитый градом виноград в Кахети
ВчераПо аэропорту Кабула нанесли ракетный удар
ВчераГрузинский фильм "Смерть Отара" получил награду в Карловых Варах
ВчераДень шахтера отмечают в Грузии