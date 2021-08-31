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Чувственный танец Бородиной с предполагаемым возлюбленным попал в Сеть
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки "Муз-ТВ-2014
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
38-летнюю звезду подловили в интимной обстановке с новым воздыхателем. Звезда зажгла танцпол в объятиях бизнесмена Эрика Авагяна
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Российскую ведущую Ксению Бородину заподозрили в новом романе: звезда станцевала чувственный танец вместе с бизнесменом Эриком Авагяном.
Звезда "Дома-2" вышла в свет: Ксения приехала на день рождения подруги Элеоноры Мовсисян. Звезда облачилась в шикарное платье алого цвета и продемонстрировала свою стройную фигуру.
Во время вечеринки Бородину пригласили на медленный танец и ведущая с радостью согласилась.
Горячий танец Бородиной с новым кавалером спровоцировал слухи в Сети: поклонники подозревают, что ведущая начала встречаться с бизнесменом Эриком Авагяном. Во время чувственного танца Бородина выглядела очень смущенной - опускала глаза, улыбалась и кусала губы.
Волнение телезвезды не скрылось от глаз присутствующих. "Какие красивые", - отметил стилист Алеко Надирян, опубликовавший видео в своем Instagram, и сопроводил публикацию смайликами с сердечками.
Ранее Бородина развелась с Курбаном Омаровым, с которым прожила в браке больше пяти лет. У пары есть общая дочка Теона. Также Ксения растит дочь от первого мужа - Марусю.
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