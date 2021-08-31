https://sputnik-georgia.ru/20210831/zhizn-odna-kayfuyte-fanaty-olgi-buzovoy-zapustili-tatu-fleshmob--259170018.html
"Жизнь одна, кайфуйте": фанаты Ольги Бузовой запустили тату-флешмоб
"Жизнь одна, кайфуйте": фанаты Ольги Бузовой запустили тату-флешмоб
Ольга в шоке, невероятно гордится и не верит, что стала таким инфлюенсером среди молодежи 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T11:44+0400
2021-08-31T11:44+0400
2021-08-31T11:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24153/36/241533660_0:388:2932:2037_1920x0_80_0_0_b8e514eb13cd3d594d791f0eec83f15c.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Ставшая популярной в соцсетях фраза российской певицы и ведущей Ольги Бузовой "Жизнь одна, кайфуйте" уже не просто мем, а целый тату-флешмоб - фанаты теледивы стали набивать ее на теле.Ольга любит повторять, что не надо ничего бояться, нужно просто следовать за мечтой. Именно этот девиз исполнительницы перекликается с ее знаменитой фразой, которую Бузова произнесла во время своего шоу "Принимай меня" в Крокус Сити Холле. В частности, тогда знаменитость прокричала: "Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!"Этот ролик не только стал очень популярным в Tik Tok, но и вдохновил людей на подвиги: тинейджеры начали поголовно бить татуировки с этой крылатой фразой."Сейчас действительный огромный бум на такую татуировку, — рассказывает лучший тату-мастер 2020 года в России Марина Крассовка. — Причем с просьбой набить ее приходят люди совершенно разных возрастов и полов. Больше всего просьб набить фразу "Жизнь одна, кайфуйте!" на запястье у парней и на лопатке, а также на ключицах и под грудью у девушек".К слову, сама Оля тоже очень любит тату: щиколотку ее правой ноги украшает созвездие, между лопаток есть цитата о любви, а на запястьях рук красуются знак бесконечности и инициалы имени и фамилии самой Ольги.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24153/36/241533660_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_62a39dd4d846a44f27055cf0bb1b9ed7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ольга бузова, российский шоу-бизнес
"Жизнь одна, кайфуйте": фанаты Ольги Бузовой запустили тату-флешмоб
Ольга в шоке, невероятно гордится и не верит, что стала таким инфлюенсером среди молодежи
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Ставшая популярной в соцсетях фраза российской певицы и ведущей Ольги Бузовой "Жизнь одна, кайфуйте" уже не просто мем, а целый тату-флешмоб - фанаты теледивы стали набивать ее на теле.
Ольга любит повторять, что не надо ничего бояться, нужно просто следовать за мечтой. Именно этот девиз исполнительницы перекликается с ее знаменитой фразой, которую Бузова произнесла во время своего шоу "Принимай меня" в Крокус Сити Холле. В частности, тогда знаменитость прокричала: "Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!"
Этот ролик не только стал очень популярным в Tik Tok, но и вдохновил людей на подвиги: тинейджеры начали поголовно бить татуировки с этой крылатой фразой.
"Сейчас действительный огромный бум на такую татуировку, — рассказывает лучший тату-мастер 2020 года в России Марина Крассовка. — Причем с просьбой набить ее приходят люди совершенно разных возрастов и полов. Больше всего просьб набить фразу "Жизнь одна, кайфуйте!" на запястье у парней и на лопатке, а также на ключицах и под грудью у девушек".
К слову, сама Оля тоже очень любит тату: щиколотку ее правой ноги украшает созвездие, между лопаток есть цитата о любви, а на запястьях рук красуются знак бесконечности и инициалы имени и фамилии самой Ольги.
"Как мне устоять?
": Ольга Бузова пофлиртовала с 45-летним пластическим хирургом
Ольга Бузова: "Изменяя, мужчина будто забирает кусочек самооценки
"
"Коньячок закусывает
" – подписчики раскритиковали видео Бузовой в сетях