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https://sputnik-georgia.ru/20210831/zhizn-odna-kayfuyte-fanaty-olgi-buzovoy-zapustili-tatu-fleshmob--259170018.html
"Жизнь одна, кайфуйте": фанаты Ольги Бузовой запустили тату-флешмоб
"Жизнь одна, кайфуйте": фанаты Ольги Бузовой запустили тату-флешмоб
Ольга в шоке, невероятно гордится и не верит, что стала таким инфлюенсером среди молодежи 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T11:44+0400
2021-08-31T11:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Ставшая популярной в соцсетях фраза российской певицы и ведущей Ольги Бузовой "Жизнь одна, кайфуйте" уже не просто мем, а целый тату-флешмоб - фанаты теледивы стали набивать ее на теле.Ольга любит повторять, что не надо ничего бояться, нужно просто следовать за мечтой. Именно этот девиз исполнительницы перекликается с ее знаменитой фразой, которую Бузова произнесла во время своего шоу "Принимай меня" в Крокус Сити Холле. В частности, тогда знаменитость прокричала: "Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!"Этот ролик не только стал очень популярным в Tik Tok, но и вдохновил людей на подвиги: тинейджеры начали поголовно бить татуировки с этой крылатой фразой."Сейчас действительный огромный бум на такую татуировку, — рассказывает лучший тату-мастер 2020 года в России Марина Крассовка. — Причем с просьбой набить ее приходят люди совершенно разных возрастов и полов. Больше всего просьб набить фразу "Жизнь одна, кайфуйте!" на запястье у парней и на лопатке, а также на ключицах и под грудью у девушек".К слову, сама Оля тоже очень любит тату: щиколотку ее правой ноги украшает созвездие, между лопаток есть цитата о любви, а на запястьях рук красуются знак бесконечности и инициалы имени и фамилии самой Ольги.Читайте также:
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ольга бузова, российский шоу-бизнес

"Жизнь одна, кайфуйте": фанаты Ольги Бузовой запустили тату-флешмоб

11:44 31.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМузыкальная премия телеканала RU.TV
Музыкальная премия телеканала RU.TV - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Ольга в шоке, невероятно гордится и не верит, что стала таким инфлюенсером среди молодежи
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Ставшая популярной в соцсетях фраза российской певицы и ведущей Ольги Бузовой "Жизнь одна, кайфуйте" уже не просто мем, а целый тату-флешмоб - фанаты теледивы стали набивать ее на теле.
Ольга любит повторять, что не надо ничего бояться, нужно просто следовать за мечтой. Именно этот девиз исполнительницы перекликается с ее знаменитой фразой, которую Бузова произнесла во время своего шоу "Принимай меня" в Крокус Сити Холле. В частности, тогда знаменитость прокричала: "Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!"
Этот ролик не только стал очень популярным в Tik Tok, но и вдохновил людей на подвиги: тинейджеры начали поголовно бить татуировки с этой крылатой фразой.
© buzova86Cкриншот сторис Instagram Ольги Бузовой
Cкриншот сторис Instagram Ольги Бузовой - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Cкриншот сторис Instagram Ольги Бузовой
© buzova86
"Сейчас действительный огромный бум на такую татуировку, — рассказывает лучший тату-мастер 2020 года в России Марина Крассовка. — Причем с просьбой набить ее приходят люди совершенно разных возрастов и полов. Больше всего просьб набить фразу "Жизнь одна, кайфуйте!" на запястье у парней и на лопатке, а также на ключицах и под грудью у девушек".
К слову, сама Оля тоже очень любит тату: щиколотку ее правой ноги украшает созвездие, между лопаток есть цитата о любви, а на запястьях рук красуются знак бесконечности и инициалы имени и фамилии самой Ольги.
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