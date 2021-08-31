https://sputnik-georgia.ru/20210831/ocherednoy-opros---kto-pobedit-na-vyborakh-v-gruzii-259191245.html

Очередной опрос - кто победит на выборах в Грузии

Очередной опрос - кто победит на выборах в Грузии

Согласно проведенному международной исследовательской компанией Gorbi опросу, на выборах "хоть завтра" за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 47,2% опрошенных 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T20:47+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует с большим отрывом по итогам опроса, проведенного по заказу лояльной к власти телекомпании Imedi.Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло. В них принимают участие 50 партий.Согласно опросу, проведенному по заказу телекомпании международной исследовательской компанией Gorbi, на выборах "хоть завтра" за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 47,2% опрошенных.На втором месте оказалась самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую будут голосовать на выборах завтра 26,8% опрошенных.Рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:Что касается выборов мэра Тбилиси, то опрашиваемым предложили выбрать среди двух кандидатов: Каха Каладзе от "Грузинской мечты" и Ника Мелия от части оппозиции во главе с "Нацдвижением".Каху Каладзе готовы были поддержать 61,4% опрошенных, а Нику Мелия -38,6% .Опрос проводился в период с 14 по 25 августа. Всего было опрошено 1 500 человек. Погрешность опроса по Грузии составляет +/-2,5%, в Тбилиси - +/-3,6%.В оппозиции этим результатам не верят. Согласно последнему опросу, представленному "Единым национальным движением", выборы выиграет оппозиция, а правящая партия не сможет набрать и 40%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210827/novoe-issledovanie-gruzinskoy-mechty--chto-pokazal-predvybornyy-opros-v-tbilisi-258714183.html

https://sputnik-georgia.ru/20210825/vnutrenniy-opros-oppozitsii-gruzinskaya-mechta-mozhet-proigrat-vybory-258609728.html

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, опрос, imedi – имеди грузинское онлайн тв, местные выборы