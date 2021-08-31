https://sputnik-georgia.ru/20210831/ocherednoy-opros---kto-pobedit-na-vyborakh-v-gruzii-259191245.html
Очередной опрос - кто победит на выборах в Грузии
Очередной опрос - кто победит на выборах в Грузии
Согласно проведенному международной исследовательской компанией Gorbi опросу, на выборах "хоть завтра" за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 47,2% опрошенных 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T20:47+0400
2021-08-31T20:47+0400
2021-08-31T21:04+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
опрос
imedi – имеди грузинское онлайн тв
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250033881_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_347224443a02b49637caa945af521a67.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует с большим отрывом по итогам опроса, проведенного по заказу лояльной к власти телекомпании Imedi.Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло. В них принимают участие 50 партий.Согласно опросу, проведенному по заказу телекомпании международной исследовательской компанией Gorbi, на выборах "хоть завтра" за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 47,2% опрошенных.На втором месте оказалась самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую будут голосовать на выборах завтра 26,8% опрошенных.Рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:Что касается выборов мэра Тбилиси, то опрашиваемым предложили выбрать среди двух кандидатов: Каха Каладзе от "Грузинской мечты" и Ника Мелия от части оппозиции во главе с "Нацдвижением".Каху Каладзе готовы были поддержать 61,4% опрошенных, а Нику Мелия -38,6% .Опрос проводился в период с 14 по 25 августа. Всего было опрошено 1 500 человек. Погрешность опроса по Грузии составляет +/-2,5%, в Тбилиси - +/-3,6%.В оппозиции этим результатам не верят. Согласно последнему опросу, представленному "Единым национальным движением", выборы выиграет оппозиция, а правящая партия не сможет набрать и 40%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210827/novoe-issledovanie-gruzinskoy-mechty--chto-pokazal-predvybornyy-opros-v-tbilisi-258714183.html
https://sputnik-georgia.ru/20210825/vnutrenniy-opros-oppozitsii-gruzinskaya-mechta-mozhet-proigrat-vybory-258609728.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250033881_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_585d436e4bec236db28da1e2eb7a6240.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, опрос, imedi – имеди грузинское онлайн тв, местные выборы
Очередной опрос - кто победит на выборах в Грузии
20:47 31.08.2021 (обновлено: 21:04 31.08.2021)
Согласно проведенному международной исследовательской компанией Gorbi опросу, на выборах "хоть завтра" за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 47,2% опрошенных
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует с большим отрывом по итогам опроса, проведенного по заказу лояльной к власти телекомпании Imedi
.
Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло. В них принимают участие 50 партий.
Согласно опросу, проведенному по заказу телекомпании международной исследовательской компанией Gorbi, на выборах "хоть завтра" за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 47,2% опрошенных.
На втором месте оказалась самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую будут голосовать на выборах завтра 26,8% опрошенных.
Рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:
"Гахария – Для Грузии" - 6,9%
"Альянс патриотов" – 3,4%
"Гирчи – больше свободы" - 2,4%
"Стратегия Агмашенебели" / "Третья сила" - 2,1%
"Европейская Грузия – движение за свободу" - 1,4%
"Лейбористская партия"- 1,2%
Что касается выборов мэра Тбилиси, то опрашиваемым предложили выбрать среди двух кандидатов: Каха Каладзе от "Грузинской мечты" и Ника Мелия от части оппозиции во главе с "Нацдвижением".
Каху Каладзе готовы были поддержать 61,4% опрошенных, а Нику Мелия -38,6% .
Опрос проводился в период с 14 по 25 августа. Всего было опрошено 1 500 человек. Погрешность опроса по Грузии составляет +/-2,5%, в Тбилиси - +/-3,6%.
В оппозиции этим результатам не верят. Согласно последнему опросу, представленному "Единым национальным движением", выборы выиграет оппозиция, а правящая партия не сможет набрать и 40%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале