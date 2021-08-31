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https://sputnik-georgia.ru/20210831/oni-tochno-bratya-shakira-pokazala-nepokhozhikh-synovey-ot-pike-259172596.html
"Они точно братья?": Шакира показала непохожих сыновей от Пике
"Они точно братья?": Шакира показала непохожих сыновей от Пике
Фанаты очень удивились, увидев подросших наследников популярной певицы и известного футболиста, и даже не стали скрывать своих эмоций 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T13:01+0400
2021-08-31T13:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
шакира
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Певица Шакира впервые за долгое время показала подросших сыновей от футболиста Жерара Пике: в Сети решили, что дети совсем не похожи друг на друга. Шакира и Пике раскрыли свой роман в 2011-м году. Фанаты были уверены, что звезды не смогут скрывать свою личную жизнь, ведь она - известная певица, а он - чемпион Европы по футболу. Но свое семейное счастье пара решила оставить только своим. Знаменитости родили двух сыновей, и несмотря на то, что Милан и Саша довольно взрослые ребята, Шакира редко показывает их подписчикам. Но на днях сделала исключение из своего правила. Шакира показала новый снимок с подросшими сыновьями и вызвала ажиотаж в Сети - поклонники решили, что брать совсем не похожи между собой. На фото мальчики в костюмах для серфинга сидят рядом с мамой на пляже: Шакира нежно обнимает маленького блондина и брюнета. "Саша такой светлый, в кого бы это?"; "Ого, они вообще не похожи друг на друга"; "Старший - вылитый Пике, а младший ближе к Шакире"; "По фото не скажешь, что это братья"; "Как они так выросли?"; "Они точно родные?" - прокомментировали подписчики певицы. Читайте также:
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зарубежные звезды, шакира

"Они точно братья?": Шакира показала непохожих сыновей от Пике

13:01 31.08.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкПевица Шакира
Певица Шакира - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Фанаты очень удивились, увидев подросших наследников популярной певицы и известного футболиста, и даже не стали скрывать своих эмоций
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Певица Шакира впервые за долгое время показала подросших сыновей от футболиста Жерара Пике: в Сети решили, что дети совсем не похожи друг на друга.
Шакира и Пике раскрыли свой роман в 2011-м году. Фанаты были уверены, что звезды не смогут скрывать свою личную жизнь, ведь она - известная певица, а он - чемпион Европы по футболу. Но свое семейное счастье пара решила оставить только своим.
Знаменитости родили двух сыновей, и несмотря на то, что Милан и Саша довольно взрослые ребята, Шакира редко показывает их подписчикам. Но на днях сделала исключение из своего правила.
Шакира показала новый снимок с подросшими сыновьями и вызвала ажиотаж в Сети - поклонники решили, что брать совсем не похожи между собой. На фото мальчики в костюмах для серфинга сидят рядом с мамой на пляже: Шакира нежно обнимает маленького блондина и брюнета.
"Саша такой светлый, в кого бы это?"; "Ого, они вообще не похожи друг на друга"; "Старший - вылитый Пике, а младший ближе к Шакире"; "По фото не скажешь, что это братья"; "Как они так выросли?"; "Они точно родные?" - прокомментировали подписчики певицы.
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