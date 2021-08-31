https://sputnik-georgia.ru/20210831/oni-tochno-bratya-shakira-pokazala-nepokhozhikh-synovey-ot-pike-259172596.html

"Они точно братья?": Шакира показала непохожих сыновей от Пике

"Они точно братья?": Шакира показала непохожих сыновей от Пике

Фанаты очень удивились, увидев подросших наследников популярной певицы и известного футболиста, и даже не стали скрывать своих эмоций 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T13:01+0400

2021-08-31T13:01+0400

2021-08-31T13:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

зарубежные звезды

шакира

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252465147_0:208:3270:2047_1920x0_80_0_0_ebf5977601fc6dcd966a121b517835bd.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Певица Шакира впервые за долгое время показала подросших сыновей от футболиста Жерара Пике: в Сети решили, что дети совсем не похожи друг на друга. Шакира и Пике раскрыли свой роман в 2011-м году. Фанаты были уверены, что звезды не смогут скрывать свою личную жизнь, ведь она - известная певица, а он - чемпион Европы по футболу. Но свое семейное счастье пара решила оставить только своим. Знаменитости родили двух сыновей, и несмотря на то, что Милан и Саша довольно взрослые ребята, Шакира редко показывает их подписчикам. Но на днях сделала исключение из своего правила. Шакира показала новый снимок с подросшими сыновьями и вызвала ажиотаж в Сети - поклонники решили, что брать совсем не похожи между собой. На фото мальчики в костюмах для серфинга сидят рядом с мамой на пляже: Шакира нежно обнимает маленького блондина и брюнета. "Саша такой светлый, в кого бы это?"; "Ого, они вообще не похожи друг на друга"; "Старший - вылитый Пике, а младший ближе к Шакире"; "По фото не скажешь, что это братья"; "Как они так выросли?"; "Они точно родные?" - прокомментировали подписчики певицы. Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зарубежные звезды, шакира