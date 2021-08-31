https://sputnik-georgia.ru/20210831/sb-oon-prinyal-rezolyutsiyu-s-prizyvom-k-talibam-ne-meshat-vyezdu-afgantsev-i-inostrantsev-259161832.html
СБ ООН принял резолюцию с призывом не мешать выезду афганцев и иностранцев
СБ ООН принял резолюцию с призывом не мешать выезду афганцев и иностранцев
Проект поддержали 13 стран, его авторы ставят своей целью обеспечить безопасную эвакуацию людей 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T00:19+0400
2021-08-31T00:19+0400
2021-08-31T00:31+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Совбез ООН принял резолюцию, призывающую движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались. Представитель РФ отметил, что авторы проигнорировали озабоченности Москвы, не упомянув о борьбе с ИГИЛ*.СБ ООН строжайшим образом осуждает атаки близ аэропорта Кабула 26 августа и отмечает, что "Талибан" осудил это нападение. В резолюции говорится, что СБ ООН принимает во внимание заявление "Талибана" от 27 августа, в котором талибы дали обязательство, что афганцы смогут выезжать за границу, могут покинуть Афганистан в любое время, когда захотят, и могут покинуть Афганистан через любой пограничный переход, как воздушный, так и наземный, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула – при этом никто не будет им мешать выезжать.СБ ООН "ожидает, что Талибан будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.СБ ООН требует, чтобы афганская территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну или для укрытия, либо обучения террористов, равно как и для планирования или финансирования террористических актов, говорится в документе.В резолюции Совбез вновь заявляет о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организации, которые внесены в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отмечает соответствующие обязательства "Талибана" в этой связи.* Признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран мира
https://sputnik-georgia.ru/20210829/ssha-podtverdili-nanesenie-raketnogo-udara-po-kabulu-258898503.html
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СБ ООН принял резолюцию с призывом не мешать выезду афганцев и иностранцев
00:19 31.08.2021 (обновлено: 00:31 31.08.2021)
Проект поддержали 13 стран, его авторы ставят своей целью обеспечить безопасную эвакуацию людей
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik.
Совбез ООН принял резолюцию, призывающую движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости
.
Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались. Представитель РФ отметил, что авторы проигнорировали озабоченности Москвы, не упомянув о борьбе с ИГИЛ*.
СБ ООН строжайшим образом осуждает атаки близ аэропорта Кабула 26 августа и отмечает, что "Талибан" осудил это нападение. В резолюции говорится, что СБ ООН принимает во внимание заявление "Талибана" от 27 августа, в котором талибы дали обязательство, что афганцы смогут выезжать за границу, могут покинуть Афганистан в любое время, когда захотят, и могут покинуть Афганистан через любой пограничный переход, как воздушный, так и наземный, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула – при этом никто не будет им мешать выезжать.
СБ ООН "ожидает, что Талибан будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.
СБ ООН требует, чтобы афганская территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну или для укрытия, либо обучения террористов, равно как и для планирования или финансирования террористических актов, говорится в документе.
В резолюции Совбез вновь заявляет о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организации, которые внесены в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отмечает соответствующие обязательства "Талибана" в этой связи.
* Признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран мира