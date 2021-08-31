https://sputnik-georgia.ru/20210831/skandal-vokrug-kredita-posolstvo-es-rasskazala-svoyu-versiyu-ne-vydachi-deneg-259193661.html

Скандал вокруг кредита: посольство ЕС рассказало свою версию невыдачи денег

Скандал вокруг кредита: посольство ЕС рассказало свою версию невыдачи денег

Главные претензии к выполнению условий кредита касаются отбора судей Верховного суда, которое также было отмечено в соглашении между властью и оппозицией... 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T22:14+0400

2021-08-31T22:14+0400

2021-08-31T23:06+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузия не смогла выполнить условия получения макроэкономической помощи в размере 75 миллионов евро и не смогла бы их получить, даже если бы решение об отказе не было принято, заявил и.о. руководителя представительства ЕС в Грузии Джулиен Крамп на брифинге.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник заявил, что Грузия приняла решение отказаться от второй части макроэкономической помощи ЕС в виде кредита в размере 75 миллионов евро."Мы уважаем решение правительства Грузии, в то же время отмечаем, что Грузия не смогла в полной мере выполнить условия получения макроэкономической помощи. В частности, увеличить независимость судебной системы, ее качество и подотчетность", - заявил Крамп.Он отметил, что сумма должна была быть перечислена до 30 сентября в том случае, если бы Грузия выполнила согласованные обязательства, которые она взяла на себя в сентябре 2020 года во время подписания условий программы макрофинансовой помощи.При этом дипломат заявил, что главные претензии к выполнению условий кредита касаются отбора судей Верховного суда, что также было отмечено в соглашении между властью и оппозицией, подписанном при посредничестве ЕС."Особо хотим отметить, что отбор судей Верховного суда прошел без принятия законодательных поправок, которые были необходимы для полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии", - отметил Крамп.По его словам, также не были приняты еще несколько законодательных поправок, которые должны были увеличить прозрачность судебной системы.Крамп также отметил, что в дальнейшем помощь ЕС для Грузии будет зависеть от осуществленных реформ.Он еще раз призвал Грузию выполнить обязательства по осуществлению реформ, в том числе в сфере правосудия, в соответствии с интересами граждан Грузии и будущих отношений с ЕС.Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля, что вызвало резкое недовольство западных партнеров из-за игнорирования условий соглашения, подписанного при посредничестве ЕС, согласно которым назначение судей должно было быть отложено до проведения реформы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/gruziya-mozhet-otkazatsya-ot-kredita-evrosoyuza-259181384.html

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