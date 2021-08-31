Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210831/skandal-vokrug-kredita-posolstvo-es-rasskazala-svoyu-versiyu-ne-vydachi-deneg-259193661.html
Скандал вокруг кредита: посольство ЕС рассказало свою версию невыдачи денег
Скандал вокруг кредита: посольство ЕС рассказало свою версию невыдачи денег
Главные претензии к выполнению условий кредита касаются отбора судей Верховного суда, которое также было отмечено в соглашении между властью и оппозицией... 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T22:14+0400
2021-08-31T23:06+0400
политика
экономика
новости
грузия
грузия - ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251713807_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_91a926123ecb1cbe7e82d6b4fe2bdaa0.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузия не смогла выполнить условия получения макроэкономической помощи в размере 75 миллионов евро и не смогла бы их получить, даже если бы решение об отказе не было принято, заявил и.о. руководителя представительства ЕС в Грузии Джулиен Крамп на брифинге.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник заявил, что Грузия приняла решение отказаться от второй части макроэкономической помощи ЕС в виде кредита в размере 75 миллионов евро."Мы уважаем решение правительства Грузии, в то же время отмечаем, что Грузия не смогла в полной мере выполнить условия получения макроэкономической помощи. В частности, увеличить независимость судебной системы, ее качество и подотчетность", - заявил Крамп.Он отметил, что сумма должна была быть перечислена до 30 сентября в том случае, если бы Грузия выполнила согласованные обязательства, которые она взяла на себя в сентябре 2020 года во время подписания условий программы макрофинансовой помощи.При этом дипломат заявил, что главные претензии к выполнению условий кредита касаются отбора судей Верховного суда, что также было отмечено в соглашении между властью и оппозицией, подписанном при посредничестве ЕС."Особо хотим отметить, что отбор судей Верховного суда прошел без принятия законодательных поправок, которые были необходимы для полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии", - отметил Крамп.По его словам, также не были приняты еще несколько законодательных поправок, которые должны были увеличить прозрачность судебной системы.Крамп также отметил, что в дальнейшем помощь ЕС для Грузии будет зависеть от осуществленных реформ.Он еще раз призвал Грузию выполнить обязательства по осуществлению реформ, в том числе в сфере правосудия, в соответствии с интересами граждан Грузии и будущих отношений с ЕС.Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля, что вызвало резкое недовольство западных партнеров из-за игнорирования условий соглашения, подписанного при посредничестве ЕС, согласно которым назначение судей должно было быть отложено до проведения реформы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/gruziya-mozhet-otkazatsya-ot-kredita-evrosoyuza-259181384.html
https://sputnik-georgia.ru/20200206/Vvedet-li-SShA-sanktsii-protiv-Gruzii--kommentariy-Ministra-finansov-247674587.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251713807_103:0:2771:2001_1920x0_80_0_0_7ab40c350e2d936378bdf88cda80613e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, экономика, новости, грузия, грузия - ес

Скандал вокруг кредита: посольство ЕС рассказало свою версию невыдачи денег

22:14 31.08.2021 (обновлено: 23:06 31.08.2021)
748
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - флаги ЕС и Грузии на площади Европы
Вид на город Тбилиси - флаги ЕС и Грузии на площади Европы - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Главные претензии к выполнению условий кредита касаются отбора судей Верховного суда, которое также было отмечено в соглашении между властью и оппозицией, подписанном при посредничестве ЕС
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Грузия не смогла выполнить условия получения макроэкономической помощи в размере 75 миллионов евро и не смогла бы их получить, даже если бы решение об отказе не было принято, заявил и.о. руководителя представительства ЕС в Грузии Джулиен Крамп на брифинге.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник заявил, что Грузия приняла решение отказаться от второй части макроэкономической помощи ЕС в виде кредита в размере 75 миллионов евро.
Флаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Грузия может отказаться от кредита Евросоюза
Вчера, 16:11
893
8
"Мы уважаем решение правительства Грузии, в то же время отмечаем, что Грузия не смогла в полной мере выполнить условия получения макроэкономической помощи. В частности, увеличить независимость судебной системы, ее качество и подотчетность", - заявил Крамп.
Он отметил, что сумма должна была быть перечислена до 30 сентября в том случае, если бы Грузия выполнила согласованные обязательства, которые она взяла на себя в сентябре 2020 года во время подписания условий программы макрофинансовой помощи.
При этом дипломат заявил, что главные претензии к выполнению условий кредита касаются отбора судей Верховного суда, что также было отмечено в соглашении между властью и оппозицией, подписанном при посредничестве ЕС.
Министр финансов Грузии Иване Мачавариани - Sputnik Грузия, 1920, 06.02.2020
Введут ли США санкции против Грузии – комментарий министра финансов
6 февраля 2020, 23:16
20702
"Особо хотим отметить, что отбор судей Верховного суда прошел без принятия законодательных поправок, которые были необходимы для полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии", - отметил Крамп.
По его словам, также не были приняты еще несколько законодательных поправок, которые должны были увеличить прозрачность судебной системы.
Крамп также отметил, что в дальнейшем помощь ЕС для Грузии будет зависеть от осуществленных реформ.

"Несмотря, на то, что ЕС всегда готов поддержать реформы в Грузии в соответствии с соглашением об ассоциации, помощь ЕС вновь будет зависеть от прогресса осуществления основных реформ", - сказал Крамп.

Он еще раз призвал Грузию выполнить обязательства по осуществлению реформ, в том числе в сфере правосудия, в соответствии с интересами граждан Грузии и будущих отношений с ЕС.
Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля, что вызвало резкое недовольство западных партнеров из-за игнорирования условий соглашения, подписанного при посредничестве ЕС, согласно которым назначение судей должно было быть отложено до проведения реформы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНаказание за изменение итоговых протоколов на выборах ужесточат в Грузии
ВчераВсе меньше людей носят маски в Грузии
ВчераСкандал вокруг кредита: посольство ЕС рассказало свою версию невыдачи денег
ВчераДля тушения пожара в Боржомском ущелье Грузии понадобился вертолет
ВчераКак развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет
ВчераОчередной опрос - кто победит на выборах в Грузии
ВчераОдин человек погиб в результате аварии на востоке Грузии
ВчераФигуристка из России будет выступать за сборную Грузии
ВчераЗапасы кислорода для ковид-пациентов в Грузии на исходе?
ВчераСборная Грузии по баскетболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2023
ВчераВ Казбеги под лавину попали альпинисты из Польши и Украины
ВчераВ Грузии жертвой коронавируса стал еще один священнослужитель
ВчераНасколько часто дети в Грузии болеют коронавирусом – статистика
Вчера"Мы скучаем по нему": семья Майкла Джексона выпустит его неизданную песню
ВчераСезон сбора винограда в Кахети - дело найдется и для молодежи
ВчераПобедители "Евровидения" Maneskin приехали покорять Москву
ВчераГрузия может отказаться от кредита Евросоюза
ВчераШторм, град, сильный ветер – погода в Грузии резко ухудшится
ВчераПодделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек
ВчераТалибы вмешались в выборы во Франции и Германии - взгляд из России