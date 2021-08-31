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https://sputnik-georgia.ru/20210831/stremnyy-vid-oksana-samoylova-vspomnila-kak-vyshla-zamuzh-za-dzhigana-259180045.html
"Стремный вид": Оксана Самойлова вспомнила, как вышла замуж за Джигана
"Стремный вид": Оксана Самойлова вспомнила, как вышла замуж за Джигана
Блогер отдохнула с супругом в Санторини: звезда Instagram поделилась редкими фото и рассказала фанатам о начале своей семейной жизни 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T16:19+0400
2021-08-31T16:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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джиган
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Модель и блогер Оксана Самойлова вспомнила, как выходила замуж за рэпера Джигана: откровения звезды появились на ее странице в Instagram. Джиган отвез жену на отдых в Грецию. Пара сделала исключение из своих правил и не стала брать с собой детей. Четыре наследника остались на попечение бабушки в Москве. Во время отпуска в Санторини пара отправилась на совместную фотосессию, вдохновившую Оксану на воспоминания. Самойлова вспомнила, как вышла замуж за Джигана, и показала редкие снимки с мужем. На фото звезда в платье цвета фуксии со шлейфом позировала вместе с музыкантом. Джиган в белой рубашке и брюках опустился на одно колено перед женой, а Оксана сделала удивленный вид. Со стороны показалось, что рэпер хочет сделать предложение возлюбленной. "Так могло выглядеть мое предложение. Но нет, он просто поправлял штанишки спустя 10 лет в браке", - начала блогер свой трогательный пост. Оксана вспомнила, как Джиган сделал ей предложение: звезда лежала дома в "стремном виде", ела чипсы с мороженым и смотрела сериал, даже не подозревая, что в этот день ей сделают предложение. Но оно состоялось, и пара поженилась через три дня. Платье сшила подруга Самойловой, роспись была скромной, а вместо шикарного банкета - скромный ужин с родителями. Но это не помешало звездам родить четверых наследников и стать самой крепкой парой шоу-бизнеса. Читайте также:
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светская хроника, джиган, российский шоу-бизнес

"Стремный вид": Оксана Самойлова вспомнила, как вышла замуж за Джигана

16:19 31.08.2021
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкХип-хоп исполнитель Джиган с супругой Оксаной Самойловой и дочерью Ариэлой . Премия "Муз-ТВ-2014. Эволюция"
Хип-хоп исполнитель Джиган с супругой Оксаной Самойловой и дочерью Ариэлой . Премия Муз-ТВ-2014. Эволюция - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Блогер отдохнула с супругом в Санторини: звезда Instagram поделилась редкими фото и рассказала фанатам о начале своей семейной жизни
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Модель и блогер Оксана Самойлова вспомнила, как выходила замуж за рэпера Джигана: откровения звезды появились на ее странице в Instagram.
Джиган отвез жену на отдых в Грецию. Пара сделала исключение из своих правил и не стала брать с собой детей. Четыре наследника остались на попечение бабушки в Москве. Во время отпуска в Санторини пара отправилась на совместную фотосессию, вдохновившую Оксану на воспоминания.
Самойлова вспомнила, как вышла замуж за Джигана, и показала редкие снимки с мужем. На фото звезда в платье цвета фуксии со шлейфом позировала вместе с музыкантом. Джиган в белой рубашке и брюках опустился на одно колено перед женой, а Оксана сделала удивленный вид. Со стороны показалось, что рэпер хочет сделать предложение возлюбленной.
"Так могло выглядеть мое предложение. Но нет, он просто поправлял штанишки спустя 10 лет в браке", - начала блогер свой трогательный пост.
Оксана вспомнила, как Джиган сделал ей предложение: звезда лежала дома в "стремном виде", ела чипсы с мороженым и смотрела сериал, даже не подозревая, что в этот день ей сделают предложение. Но оно состоялось, и пара поженилась через три дня.
Платье сшила подруга Самойловой, роспись была скромной, а вместо шикарного банкета - скромный ужин с родителями. Но это не помешало звездам родить четверых наследников и стать самой крепкой парой шоу-бизнеса.
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