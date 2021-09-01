https://sputnik-georgia.ru/20210901/bez-fotoshopa-dolina-pokazala-chestnoe-selfi-i-vyzvala-kritiku-v-seti-259210236.html

Без фотошопа: Долина показала честное селфи и вызвала критику в Сети

Без фотошопа: Долина показала честное селфи и вызвала критику в Сети

Поклонники обсуждают новый снимок популярной артистки – 65-летняя "королева джаза" перестала скрывать свои мимические морщинки 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T14:14+0400

2021-09-01T14:14+0400

2021-09-01T14:14+0400

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лариса долина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Российская певица Лариса Долина отреагировала на критику фанатов, обвиняющих ее в переизбытке фотошопа в Instagram – звезда показала честное селфи. Во время пандемии коронавируса Долина ушла в тень, чтобы через год поразить всех своим преображением. Звезда очень сильно похудела, обновила гардероб и стала выглядеть значительно моложе. Ко всему прочему, Лариса завела свой Instagram, где делится личными фото. Но, глядя на снимки 65-летней артистки, поклонники уличили ее в злоупотреблении фотошопом. Долина решила отреагировать на обвинения в Сети и показала красноречивый снимок. На честном селфи звезда продемонстрировала свои мимические морщины. Некоторые фанаты похвалили Долину за то, что она отказалась от фильтров и фотошопа, а некоторые раскритиковали – на этот раз за переизбыток натуральности. "Молодец, наконец без фотошопа", "Такие очаровательные морщинки", "Вы красиво стареете", "Слишком натурально, видны все неровности", "Даже не знаю, как лучше – с ФШ или без", – написали подписчики. Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лариса долина, российский шоу-бизнес