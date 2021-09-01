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Дружба с тещей: Аффлек снялся в рекламе с мамой Джей Ло
16:37 01.09.2021 (обновлено: 16:47 01.09.2021)
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© AP Photo / Michael DwyerБен Аффлек
© AP Photo / Michael Dwyer
Знаменитый актер наглядно продемонстрировал, что у него прекрасные отношения с матерью своей возлюбленной
ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Американский актер Бен Аффлек снялся в рекламе с мамой своей невесты Дженнифер Лопес: в Сети не могут насмотреться на отношения потенциальных тещи и зятя.
На протяжении прошедшего лета СМИ и фанаты обсуждали вновь возобновившиеся отношения Джей Ло и Бена Аффлека. Певица рассталась со своим женихом Алексом Родригесом и вернулась к экс-возлюбленному, который ждал ее около 20 лет!
Аффлек сблизился с детьми Лопес от певца Марка Энтони и покружился с мамой Дженнифер: это доказывает совместная реклама Бена и Гваделупе.
Потенциальные теща и зять снялись в ролике, рекламирующем азартные игры в Лас-Вегасе, и восхитили всех поклонников. Отмечается, что видео высмеивает давнюю любовь Аффлека к увеселительному хобби.
В комментариях к ролику фанаты принялись обсуждать отношения актера с Гваделупе. "Высокие отношения"; "Дружба с тещей? Это похвально"; "Связи в Голливуде решают все"; "Нужно было Дженнифер позвать"; "Очень приятно на них смотреть", - написали в Сети.
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