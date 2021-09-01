https://sputnik-georgia.ru/20210901/druzhba-s-teschey-afflek-snyalsya-v-reklame-s-mamoy-dzhey-lo--259219790.html

Дружба с тещей: Аффлек снялся в рекламе с мамой Джей Ло

Дружба с тещей: Аффлек снялся в рекламе с мамой Джей Ло

Знаменитый актер наглядно продемонстрировал, что у него прекрасные отношения с матерью своей возлюбленной 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T16:37+0400

2021-09-01T16:37+0400

2021-09-01T16:47+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

бен аффлек

дженнифер лопес

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252457814_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8132cc549319cd36d948ba22a5d66402.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Американский актер Бен Аффлек снялся в рекламе с мамой своей невесты Дженнифер Лопес: в Сети не могут насмотреться на отношения потенциальных тещи и зятя. На протяжении прошедшего лета СМИ и фанаты обсуждали вновь возобновившиеся отношения Джей Ло и Бена Аффлека. Певица рассталась со своим женихом Алексом Родригесом и вернулась к экс-возлюбленному, который ждал ее около 20 лет! Аффлек сблизился с детьми Лопес от певца Марка Энтони и покружился с мамой Дженнифер: это доказывает совместная реклама Бена и Гваделупе. Потенциальные теща и зять снялись в ролике, рекламирующем азартные игры в Лас-Вегасе, и восхитили всех поклонников. Отмечается, что видео высмеивает давнюю любовь Аффлека к увеселительному хобби. В комментариях к ролику фанаты принялись обсуждать отношения актера с Гваделупе. "Высокие отношения"; "Дружба с тещей? Это похвально"; "Связи в Голливуде решают все"; "Нужно было Дженнифер позвать"; "Очень приятно на них смотреть", - написали в Сети.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды