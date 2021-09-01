https://sputnik-georgia.ru/20210901/v-gruzii-chasche-vsego-umirayut-infitsirovannye-patsienty-starshe-70-let-259226802.html

В Грузии чаще всего умирают инфицированные пациенты старше 70 лет

В Грузии чаще всего умирают инфицированные пациенты старше 70 лет

Согласно данным грузинских медиков, чаще всего коронавирусом заражаются граждане в возрасте от 30 до 60 лет. 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T20:12+0400

2021-09-01T20:12+0400

2021-09-01T20:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Пациенты старше 70 лет чаще всего становятся жертвами коронавируса, заявила в эфире телеканала Palitra замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Что же касается показателя инфицирования, по ее словам, чаще всего заражаются лица с 30 до 60 лет."Случаи распространения увеличились среди детей в возрасте до 4 лет, но, к счастью, большая их часть – легкой или средней тяжести. Сначала у нас был страх в плане управления этими случаями, но сейчас все сравнительно стабилизировалось", — заявила Габуния.Показатель инфицирования в возрасте старше 70 лет на данный момент составляет 4%."В этой возрастной категории исход очень сложный. Большая часть смертности приходится именно на эту категорию лиц высокого риска. Поэтому нашей главной задачей и сейчас является перенести больший акцент на пожилых людей, чтобы их госпитализация и смертность сократилась", - отметила Габуния.В Грузии также зафиксировано несколько случаев смерти вакцинированных двумя дозами лиц. По словам Габуния, летальный исход был из-за тяжелых сопутствующих заболеваний на фоне осложнений, вызванных коронавирусом."97% невакцинированных лиц попали в клинику, а что касается вакцинированных, то госпитальное лечение понадобилось меньше 1%... Это однозначно указывает на то, что вакцинация очень эффективна для того, чтобы избежать госпитализации и тяжелых случаев. Исключить ничего нельзя, мы все понимаем, что вакцина не сможет на сто процентов защитить, поэтому мы не должны удивляться, когда вакцинированные двумя дозами инфицируются", - подчеркнула Габуния.По последним данным, в Грузии провели 1 210 746 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 802 083 человека – это 28.1% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 408 663 человека – это 14.3% населения.К этому времени с начала пандемии в Грузии уже зафиксировано более 553 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 497 тысяч излечились, 7 482 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/naskolko-chasto-boleyut-deti-koronavirusom-v-gruzii--statistika-259182534.html

https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-blizhayshee-vremya-gruziya-poluchit-preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-259175024.html

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