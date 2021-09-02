https://sputnik-georgia.ru/20210902/doch-keti-topuriya-oliviya-stala-pervoklassnitsey---foto-259257771.html

Дочь Кети Топурия Оливия стала первоклассницей - фото

Дочь Кети Топурия Оливия стала первоклассницей - фото

Знаменитости с удовольствием выкладывают фотографии своих детишек на школьной линейке 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T16:24+0400

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кети топурия

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Дочь российской певицы Кети Топурия – Оливия Гейхман, пошла в первый класс, звездная мама поделилась фото с линейки.Певица выложила снимок со школьной линейки, где ее дочь стоит в классической школьной форме.Топурия остановила свой выбор на гимназии имени Примакова, которая входит в число лучших школ Москвы. Ученики принимаются в школу только на конкурсной основе. В школе изучается несколько языков, однако английский – в приоритете. Стоимость учебы в год 800 тысяч рублей.Оливия родилась в браке Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана. Пара поженилась в 2013 году, но развелась спустя четыре года – в 2017 году. Маленькая Оливия часто приезжает на родину мамы. Чаще всего она бывает в Тбилиси летом или же на свой день рождения.Читайте также:

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кети топурия, российский шоу-бизнес