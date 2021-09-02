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Грузия получает благодарность за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Грузия получает благодарность за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Тбилисский международный аэропорт использовался как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации людей из Афганистана 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T20:08+0400

2021-09-02T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Швеция поблагодарила Грузию за помощь в эвакуации своих граждан из Афганистана, сообщает МИД Грузии. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отправила благодарственное письмо своему грузинскому коллеге Давиду Залкалиани.Благодарности Грузия получила и от Соединенных штатов. Выступая на брифинге в Госдепартаменте США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд подчеркнула важность безопасной и быстрой эвакуации людей из Афганистана и пояснила, что на данном этапе из страны эвакуировано 123 000 человек, в том числе 6 000 американских граждан. "Мы безмерно благодарны огромной сети стран, которые оказали важную помощь в процессе эвакуации. Мы благодарим наших партнеров и союзников — Бахрейн, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грузию, Венгрию, Италию, Косово, Кувейт, Пакистан, Катар, Испанию, Швейцарию, Турцию, Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию и другие страны, которые помогли доставить американцев и граждан других стран в безопасное место", - заявила Нуланд.Грузия принимала активное участие в управлении гуманитарными и эвакуационными процессами. Тбилисский международный аэропорт использовался как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации людей из Афганистана.В аэропорту Тбилиси были размещены грузовые самолеты военно-транспортной организации НАТО, из которых ежедневно выполнялись рейсы в Кабул.В этом процессе участвовали военный и гражданский персонал из Грузии, США, Норвегии, Швеции и других стран-членов НАТО.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.* Запрещенная в России и других странах террористическая организация

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https://sputnik-georgia.ru/20210826/kogo-i-kak-prinimaet-gruziya-iz-afganistana---poyasneniya-ministra-258682317.html

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