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Грузия получает благодарность за помощь в эвакуации людей из Афганистана
Грузия получает благодарность за помощь в эвакуации людей из Афганистана
Тбилисский международный аэропорт использовался как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации людей из Афганистана 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T20:08+0400
2021-09-02T20:09+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Швеция поблагодарила Грузию за помощь в эвакуации своих граждан из Афганистана, сообщает МИД Грузии. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отправила благодарственное письмо своему грузинскому коллеге Давиду Залкалиани.Благодарности Грузия получила и от Соединенных штатов. Выступая на брифинге в Госдепартаменте США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд подчеркнула важность безопасной и быстрой эвакуации людей из Афганистана и пояснила, что на данном этапе из страны эвакуировано 123 000 человек, в том числе 6 000 американских граждан. "Мы безмерно благодарны огромной сети стран, которые оказали важную помощь в процессе эвакуации. Мы благодарим наших партнеров и союзников — Бахрейн, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грузию, Венгрию, Италию, Косово, Кувейт, Пакистан, Катар, Испанию, Швейцарию, Турцию, Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию и другие страны, которые помогли доставить американцев и граждан других стран в безопасное место", - заявила Нуланд.Грузия принимала активное участие в управлении гуманитарными и эвакуационными процессами. Тбилисский международный аэропорт использовался как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации людей из Афганистана.В аэропорту Тбилиси были размещены грузовые самолеты военно-транспортной организации НАТО, из которых ежедневно выполнялись рейсы в Кабул.В этом процессе участвовали военный и гражданский персонал из Грузии, США, Норвегии, Швеции и других стран-членов НАТО.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.* Запрещенная в России и других странах террористическая организация
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политика, новости, в мире, грузия, сша, афганистан, швеция

Грузия получает благодарность за помощь в эвакуации людей из Афганистана

20:08 02.09.2021 (обновлено: 20:09 02.09.2021)
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© REUTERS / POOLЭвакуация беженцев из Афганистана, Кабул
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / POOL
Тбилисский международный аэропорт использовался как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации людей из Афганистана
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Швеция поблагодарила Грузию за помощь в эвакуации своих граждан из Афганистана, сообщает МИД Грузии.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отправила благодарственное письмо своему грузинскому коллеге Давиду Залкалиани.
"Дорогой Давид, я хотела бы выразить свою глубокую благодарность Грузии за ее поддержку в эвакуации шведских граждан из Афганистана, которая позволила нам безопасно перевозить пассажиров через Тбилиси. Сотрудничество и помощь со стороны вашего министерства и руководства аэропорта были действительно выдающимися", - пишет Линде.
Благодарности Грузия получила и от Соединенных штатов. Выступая на брифинге в Госдепартаменте США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд подчеркнула важность безопасной и быстрой эвакуации людей из Афганистана и пояснила, что на данном этапе из страны эвакуировано 123 000 человек, в том числе 6 000 американских граждан.
"Мы безмерно благодарны огромной сети стран, которые оказали важную помощь в процессе эвакуации. Мы благодарим наших партнеров и союзников — Бахрейн, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грузию, Венгрию, Италию, Косово, Кувейт, Пакистан, Катар, Испанию, Швейцарию, Турцию, Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию и другие страны, которые помогли доставить американцев и граждан других стран в безопасное место", - заявила Нуланд.
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Грузия принимала активное участие в управлении гуманитарными и эвакуационными процессами. Тбилисский международный аэропорт использовался как один из перевалочных пунктов в процессе эвакуации людей из Афганистана.
В аэропорту Тбилиси были размещены грузовые самолеты военно-транспортной организации НАТО, из которых ежедневно выполнялись рейсы в Кабул.
В этом процессе участвовали военный и гражданский персонал из Грузии, США, Норвегии, Швеции и других стран-членов НАТО.
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В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
* Запрещенная в России и других странах террористическая организация
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