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Индекс цен на продовольствие в мире в августе вырос после двух месяцев снижения - ФАО

Индекс цен на продовольствие в мире в августе вырос после двух месяцев снижения - ФАО

Индекс FAO вырос в результате повышения цен на сахар, пшеницу и пальмовое масло 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T17:38+0400

2021-09-02T17:38+0400

2021-09-02T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Индекс цен на продовольственные товары в августе вырос на 3,1% по сравнению с июлем - до 127,4 пункта, что стало первым ростом после двух месяцев снижения, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Увеличение индекса связано главным образом с ростом цен на растительные масла, зерновые и на сахар.Так, индекс цен на растительное масло вырос на 6,7% к июлю, или на 10,3 пункта, до 165,7 пункта. Такое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, рапсовое и подсолнечное масла. Индекс цен на зерновые в августе вырос на 3,4%, или на 4,3 пункта, до 129,8 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате ухудшения видов на урожай в нескольких странах-экспортерах. Подорожал также ячмень.А индекс цен на сахар в августе составил 120,1 пункта (рост на 10,5 пункта, или на 9,6%), рекордные с февраля 2017 года. Такая динамика связана с опасениями в связи с ущербом от заморозков в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара, которая ранее пострадала от длительной засухи. При этом снижение цен на нефть сдержало рост цен на сахар, отмечает ФАО.В то же время индекс цен на молочную продукцию в августе незначительно снизился по сравнению с июлем, до 116 пунктов. Сильнее всего снизились цены на сухое молоко, а на сыр и сливочное масло - выросли, говорится в релизе.Индекс цен на мясо незначительно поднялся, до 112,5 пункта, что стало одиннадцатым месяцем роста подряд. Значительнее всего выросли котировки баранины и говядины, что главным образом объясняется активными закупками, прежде всего со стороны Китая, и снижением численности поголовья убойных животных в Океании. Также выросли цены на мясо птицы, чему способствовали стабильный спрос в Восточной Азии и на Ближнем Востоке и ограниченное увеличение производства в некоторых крупных странах-экспортерах из-за высоких производственных затрат и дефицита рабочей силы.

https://sputnik-georgia.ru/20210804/Rost-tsen-v-Gruzii-prevysil-11-novaya-statistika-po-inflyatsii-252499197.html

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