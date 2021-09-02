https://sputnik-georgia.ru/20210902/lidery-edinogo-natsionalnogo-dvizheniya-podpisali-soglashenie-sharlya-mishelya-259245516.html

Лидеры "Единого национального движения" подписали соглашение Шарля Мишеля

Лидеры "Единого национального движения" подписали соглашение Шарля Мишеля

Церемония подписания документа состоялось в представительстве ЕС в Тбилиси 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T13:05+0400

2021-09-02T13:05+0400

2021-09-02T13:08+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249834594_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6cb48892e73f6364724c5227ef5e8de4.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия и другие лидеры партии подписали соглашение Шарля Мишеля от 19 апреля.Церемония подписания документа состоялась в офисе представительства Евросоюза в Тбилиси.По словам Мелия, нельзя позволять "Грузинской мечте" сфальсифицировать выборы. Мелия уверен, что правящая партия проиграет выборы в большинстве городов страны."Грузинская мечта" проиграет в Тбилиси, в Кутаиси, в Рустави, в Телави, в Батуми и во многих других городах… Если сегодня они думаю, что люди вокруг них – это избиратели "Грузинской мечты", то 2 октября эти люди придут и проголосуют за разные оппозиционные партии", – отметил Мелия.Решение ЕНД присоединиться к соглашению ровно за месяц до местных выборов, прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и назвал его "политическим мошенничеством".Как отметил премьер, "Грузинская мечта" первой подписала документ Шарля Мишеля, начала выполнять обязательства, в отличие от "Единого национального движения". Более того, бывшая правящая партия занимала деструктивную позицию и саботировала документ."Мы подписали документ, одной из целей которого было успокоить поляризацию в обществе. Что мы получили после подписания? – "Грузинская мечта" начала выполнять все обязательства. Часть реформ мы выполнили добросовестно, несмотря на то, что этот документ был составлен односторонне, поскольку главный, кто должен был его подписать – "Национальное движение", не подписал документ", – отметил Гарибашвили.При этом, глава правительства отметил, что реформы будут продолжены и доведены до конца.Соглашение Шарля Мишеля было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.28 июля "Грузинская мечта" неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной своего решения правящая партия назвала то, что "Единое национальное движение", как самая крупная оппозиционная партия, отказалось подписывать его.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-reshilo-podpisat-soglashenie-sharlya-mishelya-259228492.html

https://sputnik-georgia.ru/20210728/Gruzinskaya-mechta-vyshla-iz-soglasheniya-Sharlya-Mishelya-252443408.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, единое нацдвижение