https://sputnik-georgia.ru/20210902/morgenshtern-rasplakalsya-vo-vremya-intervyu-chto-rasstroilo-repera-259253661.html

Моргенштерн расплакался во время интервью: что расстроило рэпера?

Моргенштерн расплакался во время интервью: что расстроило рэпера?

В комментариях к видеоинтервью подписчики назвали рэпера несчастным и даже жалким. Что же так взволновало хип-хоп звезду? 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T15:35+0400

2021-09-02T15:35+0400

2021-09-02T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Популярный эпатажный рэпер Моргенштерн дважды расплакался во время интервью у Дмитрия Гордона на его YouTube-канале.Алишер Моргенштерн не смог сдержать слез во время интервью, говоря о мальчике, которому рэпер собирает деньги на лечение, а именно 160 миллионов рублей."Я уверен, что мы соберем эти деньги. Недавно я был дома, в кругу семьи, и вдруг почувствовал, что мне плохо. Очень странные были эмоции. Я подошел к Диларе и сказал, что сейчас умру. Объяснить это состояние не мог. И потом в один момент до меня доходит, что мы соберем деньги! И я начал реветь, как сука. После этого начал смеяться и кричать в подушку. За всю жизнь не было столько эмоций, как за этот час. Никакие наркотики... Ничто не сравнится с этим. Я был абсолютно трезв", — признался Алишер.Моргенштерн призвал зрителей переводить деньги на лечения маленького Ильи, который может умереть без нужного ему лекарства.Во второй раз артист расплакался, когда речь зашла об инциденте во время концерта в Одессе, который состоялся в день траура по погибшим студентам и преподавателям во время пожара в колледже на Троицкой. Моргенштерн подтвердил свои слова, сказав, что "траур – это показуха". Тогда на концерте артист предложил вместо дня траура, сделать "день крика о том, почему в городе нет пожарных проверок".В интервью Моргенштерн подчеркнул, что не отказывается от своих слов и считает их обоснованными и правильными. А вот СМИ его слова недосказали, отметил рэпер. И он готов извиниться перед теми, чьи чувства были задеты. После этого он сообщил, что не хотел бы, чтобы все публично обсуждали, к примеру, смерть его ребенка, заплакав на этих словах.Читайте также:

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес