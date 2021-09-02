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https://sputnik-georgia.ru/20210902/morgenshtern-rasplakalsya-vo-vremya-intervyu-chto-rasstroilo-repera-259253661.html
Моргенштерн расплакался во время интервью: что расстроило рэпера?
Моргенштерн расплакался во время интервью: что расстроило рэпера?
В комментариях к видеоинтервью подписчики назвали рэпера несчастным и даже жалким. Что же так взволновало хип-хоп звезду? 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T15:35+0400
2021-09-02T15:35+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Популярный эпатажный рэпер Моргенштерн дважды расплакался во время интервью у Дмитрия Гордона на его YouTube-канале.Алишер Моргенштерн не смог сдержать слез во время интервью, говоря о мальчике, которому рэпер собирает деньги на лечение, а именно 160 миллионов рублей."Я уверен, что мы соберем эти деньги. Недавно я был дома, в кругу семьи, и вдруг почувствовал, что мне плохо. Очень странные были эмоции. Я подошел к Диларе и сказал, что сейчас умру. Объяснить это состояние не мог. И потом в один момент до меня доходит, что мы соберем деньги! И я начал реветь, как сука. После этого начал смеяться и кричать в подушку. За всю жизнь не было столько эмоций, как за этот час. Никакие наркотики... Ничто не сравнится с этим. Я был абсолютно трезв", — признался Алишер.Моргенштерн призвал зрителей переводить деньги на лечения маленького Ильи, который может умереть без нужного ему лекарства.Во второй раз артист расплакался, когда речь зашла об инциденте во время концерта в Одессе, который состоялся в день траура по погибшим студентам и преподавателям во время пожара в колледже на Троицкой. Моргенштерн подтвердил свои слова, сказав, что "траур – это показуха". Тогда на концерте артист предложил вместо дня траура, сделать "день крика о том, почему в городе нет пожарных проверок".В интервью Моргенштерн подчеркнул, что не отказывается от своих слов и считает их обоснованными и правильными. А вот СМИ его слова недосказали, отметил рэпер. И он готов извиниться перед теми, чьи чувства были задеты. После этого он сообщил, что не хотел бы, чтобы все публично обсуждали, к примеру, смерть его ребенка, заплакав на этих словах.Читайте также:
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Моргенштерн расплакался во время интервью: что расстроило рэпера?

15:35 02.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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В комментариях к видеоинтервью подписчики назвали рэпера несчастным и даже жалким. Что же так взволновало хип-хоп звезду?
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Популярный эпатажный рэпер Моргенштерн дважды расплакался во время интервью у Дмитрия Гордона на его YouTube-канале.
Алишер Моргенштерн не смог сдержать слез во время интервью, говоря о мальчике, которому рэпер собирает деньги на лечение, а именно 160 миллионов рублей.
"Я уверен, что мы соберем эти деньги. Недавно я был дома, в кругу семьи, и вдруг почувствовал, что мне плохо. Очень странные были эмоции. Я подошел к Диларе и сказал, что сейчас умру. Объяснить это состояние не мог. И потом в один момент до меня доходит, что мы соберем деньги! И я начал реветь, как сука. После этого начал смеяться и кричать в подушку. За всю жизнь не было столько эмоций, как за этот час. Никакие наркотики... Ничто не сравнится с этим. Я был абсолютно трезв", — признался Алишер.
Моргенштерн призвал зрителей переводить деньги на лечения маленького Ильи, который может умереть без нужного ему лекарства.
Во второй раз артист расплакался, когда речь зашла об инциденте во время концерта в Одессе, который состоялся в день траура по погибшим студентам и преподавателям во время пожара в колледже на Троицкой. Моргенштерн подтвердил свои слова, сказав, что "траур – это показуха". Тогда на концерте артист предложил вместо дня траура, сделать "день крика о том, почему в городе нет пожарных проверок".
В интервью Моргенштерн подчеркнул, что не отказывается от своих слов и считает их обоснованными и правильными. А вот СМИ его слова недосказали, отметил рэпер. И он готов извиниться перед теми, чьи чувства были задеты. После этого он сообщил, что не хотел бы, чтобы все публично обсуждали, к примеру, смерть его ребенка, заплакав на этих словах.
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