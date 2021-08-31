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Максим Шевченко назвал рэпера Моргенштерна "омерзительным существом"
Максим Шевченко назвал рэпера Моргенштерна "омерзительным существом"
То, что делает Моргенштерн, вторично, утверждает Шевченко. Журналист не считает рэпера феноменом мировой или российской культуры 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T07:07+0400
2021-08-31T09:13+0400
максим шевченко
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Глава Российской партии свободы и справедливости, кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Максим Шевченко прокомментировал творчество популярного рэпера Моргенштерна.В ходе стрима "Хороший / плохой / злой" с Александром Невзоровым и Станиславом Белковским, Шевченко назвал Алишера Моргенштерна "совершенно омерзительным существом"."Да, он талантлив, но в современной музыкальной культуре не трудно быть талантливым при наличии такого количества компьютерных программ, аппаратуры и всего остального. Он говорит людям: "Делай бабки, только они имеют смысл" — наверное, с его точки зрения, это так", - сказал Шевченко.По его словам, то, что делает Моргенштерн, вторично. Шевченко не считает его феноменом мировой или российской культуры.Тем временем, Моргенштерн является одной из самых популярных фигур России. Недавно популярный рэпер Моргенштерн оказался лидером среди звезд, которым доверяет российская молодежь, данные опубликовала компания Romir Influence Ranking. Также рэпер попал в топ-50 успешных звезд по версии российской редакции журнала Forbes, заняв второе место.Читайте также:
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максим шевченко, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Максим Шевченко назвал рэпера Моргенштерна "омерзительным существом"

07:07 31.08.2021 (обновлено: 09:13 31.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey KudenkoМаксим Шевченко
Максим Шевченко - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
То, что делает Моргенштерн, вторично, утверждает Шевченко. Журналист не считает рэпера феноменом мировой или российской культуры
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Глава Российской партии свободы и справедливости, кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Максим Шевченко прокомментировал творчество популярного рэпера Моргенштерна.
В ходе стрима "Хороший / плохой / злой" с Александром Невзоровым и Станиславом Белковским, Шевченко назвал Алишера Моргенштерна "совершенно омерзительным существом".
"Да, он талантлив, но в современной музыкальной культуре не трудно быть талантливым при наличии такого количества компьютерных программ, аппаратуры и всего остального. Он говорит людям: "Делай бабки, только они имеют смысл" — наверное, с его точки зрения, это так", - сказал Шевченко.
По его словам, то, что делает Моргенштерн, вторично. Шевченко не считает его феноменом мировой или российской культуры.
Тем временем, Моргенштерн является одной из самых популярных фигур России. Недавно популярный рэпер Моргенштерн оказался лидером среди звезд, которым доверяет российская молодежь, данные опубликовала компания Romir Influence Ranking. Также рэпер попал в топ-50 успешных звезд по версии российской редакции журнала Forbes, заняв второе место.
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