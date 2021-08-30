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Российская молодежь доверяет Моргенштерну - исследование
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Данные были получены в результате опроса молодых респондентов в российских городах с населением более ста тысяч человек
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн оказался лидером среди звезд, которым доверяет российская молодежь. Об этом сообщает компания Romir Influence Ranking, публикуя свое исследование.
Данные были получены в результате опроса молодых респондентов (2000 по 2007 года рождения) в российских городах с населением более ста тысяч человек. При этом ни один из участников получившегося списка не вошел в рейтинг самых уважаемых общественных фигур среди всех возрастных групп.
На втором месте, после Алишера Моргенштерна, по мнению россиян в возрасте 14-21 года, оказался певец Егор Крид, а после него – блогер Антон Птушкин.
Также в топ-10 попали блогер Анастасия Ивлеева, повар и телеведущий Константин Ивлев, рэпер Тимур Юнусов (Тимати), футболист Артем Дзюба, комик Гарик Харламов, журналист Дмитрий Борисов и блогер Ида Галич.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Рэпер Моргенштерн часто попадает в различные рейтинги, занимая первые или лидирующие позиции. Недавно Моргенштерн попал в топ-50 успешных звезд по версии российской редакции журнала Forbes, заняв второе место.
Однако интересно, что еще в прошлом году Алишер Моргенштерн занял 21 место и всего за год смог переместиться на вторую строчку.
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