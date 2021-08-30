https://sputnik-georgia.ru/20210830/rossiyskaya-molodezh-doveryaet-morgenshternu---issledovanie-258699448.html

Российская молодежь доверяет Моргенштерну - исследование

Российская молодежь доверяет Моргенштерну - исследование

Данные были получены в результате опроса молодых респондентов в российских городах с населением более ста тысяч человек 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T07:11+0400

2021-08-30T07:11+0400

2021-08-30T07:11+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн оказался лидером среди звезд, которым доверяет российская молодежь. Об этом сообщает компания Romir Influence Ranking, публикуя свое исследование.На втором месте, после Алишера Моргенштерна, по мнению россиян в возрасте 14-21 года, оказался певец Егор Крид, а после него – блогер Антон Птушкин.Также в топ-10 попали блогер Анастасия Ивлеева, повар и телеведущий Константин Ивлев, рэпер Тимур Юнусов (Тимати), футболист Артем Дзюба, комик Гарик Харламов, журналист Дмитрий Борисов и блогер Ида Галич.Рэпер Моргенштерн часто попадает в различные рейтинги, занимая первые или лидирующие позиции. Недавно Моргенштерн попал в топ-50 успешных звезд по версии российской редакции журнала Forbes, заняв второе место.Однако интересно, что еще в прошлом году Алишер Моргенштерн занял 21 место и всего за год смог переместиться на вторую строчку.Читайте также:

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россия, моргенштерн