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https://sputnik-georgia.ru/20210902/moschnaya-batareyka-nedavno-rodivshaya-aktrisa-liza-arzamasova-sdelala-priznanie-259246834.html
"Мощная батарейка": недавно родившая актриса Лиза Арзамасова сделала признание
"Мощная батарейка": недавно родившая актриса Лиза Арзамасова сделала признание
Звезда "Папиных дочек" родила сына Льва от фигуриста Ильи Авербуха и поблагодарила своих поклонников за поздравления и поддержку 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T13:22+0400
2021-09-02T13:25+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
илья авербух
елизавета арзамасова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова, которая совсем недавно впервые стала мамой, успевает не только наслаждаться материнством, но и благодарить своих подписчиков за поддержку.В августе 26-летняя Лиза Арзамасова подарила сына Льва своему 47-летнему супругу, фигуристу Илье Авербуху. Фолловеры ее страницы в Instаgram уже увидели несколько трогательных фотографий малыша. А теперь Лиза благодарит поклонников за приятные слова в свой адрес."Дорогие друзья! Две недели читаю ваши поздравления и добрые пожелания! Солнечный аккумулятор! Заряд космический! Спасибо вам за то, что так щедро делитесь добром, что не жалеете слов! Я вообще не понимаю, откуда вы берете столько внутренних ресурсов для того, чтобы делиться положительными эмоциями с чужим человеком! Спасибо Вам за каждое вдохновляющее слово", - пишет Арзамасова.Не остались в стороне и многочисленные подписчики звезды "Папиных дочек". "Дорогая вы наша, здоровья вам всем", "Потому что вы не чужая, Лизонька, вы, как говорится, уже "своя в доску", будьте счастливы!", "Лиза, ну какая же вы чужая? Вы добрая, открытая, лучезарная и искренняя. Такой человек не может быть чужим", "Лизонька, какая же ты чужая? Ты же выросла на наших глазах! Удивляла своим талантом раньше, удивляешь и радуешь теперь. И Илья под стать!" - пишут они. В финале поста Арзамасова поздравила школьников и их родителей с Днем знаний. И написала , что с "большой нежностью" думает о том, как в будущем ей предстоит 1 сентября отвести в школу и своего сына.Читайте также:
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илья авербух, елизавета арзамасова , российский шоу-бизнес

"Мощная батарейка": недавно родившая актриса Лиза Арзамасова сделала признание

13:22 02.09.2021 (обновлено: 13:25 02.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Арзамасова
Актриса Елизавета Арзамасова - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Звезда "Папиных дочек" родила сына Льва от фигуриста Ильи Авербуха и поблагодарила своих поклонников за поздравления и поддержку
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова, которая совсем недавно впервые стала мамой, успевает не только наслаждаться материнством, но и благодарить своих подписчиков за поддержку.
В августе 26-летняя Лиза Арзамасова подарила сына Льва своему 47-летнему супругу, фигуристу Илье Авербуху. Фолловеры ее страницы в Instаgram уже увидели несколько трогательных фотографий малыша. А теперь Лиза благодарит поклонников за приятные слова в свой адрес.
"Дорогие друзья! Две недели читаю ваши поздравления и добрые пожелания! Солнечный аккумулятор! Заряд космический! Спасибо вам за то, что так щедро делитесь добром, что не жалеете слов! Я вообще не понимаю, откуда вы берете столько внутренних ресурсов для того, чтобы делиться положительными эмоциями с чужим человеком! Спасибо Вам за каждое вдохновляющее слово", - пишет Арзамасова.
Не остались в стороне и многочисленные подписчики звезды "Папиных дочек". "Дорогая вы наша, здоровья вам всем", "Потому что вы не чужая, Лизонька, вы, как говорится, уже "своя в доску", будьте счастливы!", "Лиза, ну какая же вы чужая? Вы добрая, открытая, лучезарная и искренняя. Такой человек не может быть чужим", "Лизонька, какая же ты чужая? Ты же выросла на наших глазах! Удивляла своим талантом раньше, удивляешь и радуешь теперь. И Илья под стать!" - пишут они.
В финале поста Арзамасова поздравила школьников и их родителей с Днем знаний. И написала , что с "большой нежностью" думает о том, как в будущем ей предстоит 1 сентября отвести в школу и своего сына.
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