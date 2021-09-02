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"Ведьма": Софья Таюрская показала урок макияжа "за пару минут"
14:18 02.09.2021 (обновлено: 15:12 02.09.2021)
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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov/
Солистка группы Little Big наглядно показала, как рисовать ровные стрелки на глазах и не ударить в грязь лицом перед подругами
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Солистка группы Little Big Соня Таюрская продемонстрировала свои умения: звезда записала видеоинструкцию, как сделать вечерний макияж за две минуты.
Таюрская питает слабость не только к ярким нарядам, но и к броскому макияжу. Некоторым кажется, что Соня часами сидит возле зеркала или прибегает к услугам опытных стилистов, но звезда решила опровергнуть это мнение.
Таюрская записала ролик, где наглядно показала, как можно сделать макияж за две минуты. Видео под названием "Стрелки за пару минут" понравилось всем любительницам косметики и макияжа.
На ролике Таюрская с невероятной быстротой рисует на глазах широкие и ровные стрелки, которые выглядят абсолютно одинаковыми. Подписчики удивились умениям девушки, но отметили, что макияж выглядит очень кричащим и не на каждый день.
Внимание фанатов привлек один момент на видео, когда к Софье подходит ее возлюбленный Ильич, а после обнимает и целует.
"Илюша такой милый", "Кому продать душу за такие же стрелки?", "Мне одной не нравится этот мейк? Ладно на сцену, но не в жизни же", "Ведьма! Невозможно так ровно и красиво краситься", – написали в Сети.
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