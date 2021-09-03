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https://sputnik-georgia.ru/20210903/deniela-kreyga-v-bondiane-zamenit-drugoy-akter-259287754.html
Дэниела Крейга в "Бондиане" заменит другой актер?
Дэниела Крейга в "Бондиане" заменит другой актер?
Все претенденты хороши и успешны, но вот на чьей кандидатуре остановят свой выбор режиссеры и продюсеры, пока секрет 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T14:44+0400
2021-09-03T15:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
джеймс бонд
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Актера Дэниела Крейга, который играет роль Джеймса Бонда в последней части "Бондианы", возможно, заменит Том Харди или Генри Кавилл. Об этих кандидатурах пишет портал Express."Кавилл настаивает на том, чтобы получить роль Джеймса Бонда, как только она станет доступной", – сообщает издание. Между тем, по данным портала, у Генри куда больше шансов оказаться следующим Джеймсом Бондом. Актер уже хорошо засветился в таких шпионских фильмах, как "Агенты А.Н.К.Л.", "Аргайл".Новая часть "Бондианы" с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет 30 сентября. "Не время умирать" – это последняя картина, в которой он сыграет агента. Фильм должен был выйти в прокат еще весной 2020 года, однако из-за пандемии премьера не раз переносилась.Читайте также:
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джеймс бонд, зарубежные звезды

Дэниела Крейга в "Бондиане" заменит другой актер?

14:44 03.09.2021 (обновлено: 15:31 03.09.2021)
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© AFP / MIGUEL MEDINAДэниел Крейг
Дэниел Крейг - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© AFP / MIGUEL MEDINA
Все претенденты хороши и успешны, но вот на чьей кандидатуре остановят свой выбор режиссеры и продюсеры, пока секрет
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Актера Дэниела Крейга, который играет роль Джеймса Бонда в последней части "Бондианы", возможно, заменит Том Харди или Генри Кавилл. Об этих кандидатурах пишет портал Express.
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZТом Харди
Том Харди - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Том Харди
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZ
"Кавилл настаивает на том, чтобы получить роль Джеймса Бонда, как только она станет доступной", – сообщает издание. Между тем, по данным портала, у Генри куда больше шансов оказаться следующим Джеймсом Бондом. Актер уже хорошо засветился в таких шпионских фильмах, как "Агенты А.Н.К.Л.", "Аргайл".
© AP Photo / Marco UgarteАктер Генри Кавилл в Мехико
Актер Генри Кавилл в Мехико - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Актер Генри Кавилл в Мехико
© AP Photo / Marco Ugarte
Новая часть "Бондианы" с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет 30 сентября. "Не время умирать" – это последняя картина, в которой он сыграет агента. Фильм должен был выйти в прокат еще весной 2020 года, однако из-за пандемии премьера не раз переносилась.
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