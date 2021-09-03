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Горяча! Энистон заинтриговала фанатов снимком в ультракоротком мини
12:12 03.09.2021 (обновлено: 12:14 03.09.2021)
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© AFP / JEAN-BAPTISTE LACROIXНа втором месте расположилась 48-летняя Дженнифер Энистон с годовым заработком в размере $25,5 млн. Энистон продолжает зарабатывать миллионы спустя годы после окончания "Друзей", благодаря регулярным ролям в таких фильмах, как «Желтые птицы». Но большую часть своих денег она получает, благодаря рекламе Emirates, Smartwater и Aveeno и т.п.
© AFP / JEAN-BAPTISTE LACROIX
52-летняя актриса вызвала ажиотаж среди подписчиков – поклонники восхищаются длинными ногами и фигурой бывшей жены Брэда Питта
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Энистон заинтриговала фанатов – в Сети обсуждают новый снимок 52-летней звезды в ультракоротком мини.
Энистон не часто делится фотографиями в Instagram, из-за чего каждый ее снимок фанаты разбирают по частям, придираясь к каждой мелочи и восхищаясь актрисой. Больше всего внимания привлекают горячие снимки звезды – и все из-за ее красоты и молодости.
Не так давно звезда телесериала "Друзья" поделилась новым кадром в своем микроблоге и заинтриговала поклонников – в Сети восхитились фигурой нестареющей Энистон.
На фото звезда позировала в наряде черного цвета: ультракороткая мини-юбка чуть прикрывала подтянутые бедра актрисы, а облегающий жакет подчеркнул ее талию. Понравились фанатам и босоножки на высоких каблуках, удлинившие ноги актрисы.
Фотография была сделана в движении, поэтому выглядела очень естественно и непостановочно. Фанаты предположили, что фото – фрагмент из фотосессии для нового фильма. На это намекнула и интригующая подпись – "что-то будет".
"Мы гордимся тобой", "Ноги и талия – улет", "Такая красивая", "И ей уже за 50? Не верится", "Обожаю вас. Мой идеал", "Шикарная фигура", "Джен всегда будет первой", – прокомментировали в Сети.
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