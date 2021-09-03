https://sputnik-georgia.ru/20210903/goryacha-eniston-zaintrigovala-fanatov-snimkom-v-ultrakorotkom-mini-259282131.html

Горяча! Энистон заинтриговала фанатов снимком в ультракоротком мини

Горяча! Энистон заинтриговала фанатов снимком в ультракоротком мини

52-летняя актриса вызвала ажиотаж среди подписчиков – поклонники восхищаются длинными ногами и фигурой бывшей жены Брэда Питта 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Энистон заинтриговала фанатов – в Сети обсуждают новый снимок 52-летней звезды в ультракоротком мини. Энистон не часто делится фотографиями в Instagram, из-за чего каждый ее снимок фанаты разбирают по частям, придираясь к каждой мелочи и восхищаясь актрисой. Больше всего внимания привлекают горячие снимки звезды – и все из-за ее красоты и молодости. Не так давно звезда телесериала "Друзья" поделилась новым кадром в своем микроблоге и заинтриговала поклонников – в Сети восхитились фигурой нестареющей Энистон. На фото звезда позировала в наряде черного цвета: ультракороткая мини-юбка чуть прикрывала подтянутые бедра актрисы, а облегающий жакет подчеркнул ее талию. Понравились фанатам и босоножки на высоких каблуках, удлинившие ноги актрисы. Фотография была сделана в движении, поэтому выглядела очень естественно и непостановочно. Фанаты предположили, что фото – фрагмент из фотосессии для нового фильма. На это намекнула и интригующая подпись – "что-то будет". "Мы гордимся тобой", "Ноги и талия – улет", "Такая красивая", "И ей уже за 50? Не верится", "Обожаю вас. Мой идеал", "Шикарная фигура", "Джен всегда будет первой", – прокомментировали в Сети. Читайте также:

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дженнифер энистон, зарубежные звезды