https://sputnik-georgia.ru/20210903/kto-kak-otreagiroval-na-zayavlenie-prezidenta-gruzii-reaktsiya-vlasti-i-oppozitsii-259286960.html

Кто как отреагировал на заявление президента Грузии: реакция власти и оппозиции

Кто как отреагировал на заявление президента Грузии: реакция власти и оппозиции

Позиция президента Грузии по поводу отказа правительства страны от 75 миллионов евро кредита ЕС полностью совпадает с мнением оппозиции. У власти несколько... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T14:29+0400

2021-09-03T14:29+0400

2021-09-03T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, в которой глава грузинского государства раскритиковала правительство за отказ от кредита ЕС, вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах страны.Правительство Грузии во вторник заявило об отказе от получения второго транша кредита Евросоюза в размере 75 миллионов евро, объяснив этот шаг высоким экономическим ростом и сокращением внешнего долга.В своем заявлении Зурабишвили назвала решение правительства непонятным, а шаги власти "необдуманными". Президент уверена, что отказ от кредита негативно скажется на репутации страны.Оппозиция довольнаПрезидент Грузии реально оценила существующую угрозу схода страны с европейского пути развития, заявила член партии "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубардия."Отсюда ее резкое заявление, можно даже сказать упрек "Грузинской мечте". Думаю, что в этом заявлении она еще раз четко подчеркивает, что "Грузинская мечта" не только обманывает собственный народ, когда отказывается от 75-миллионной помощи с мотивом, что мы настолько богаты и настолько все хорошо, но и то, что Грузия свернула с западного курса", – заявила Акубардия.Заявление президента прокомментировал лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия."Режим Иванишвили находится в такой пагубной для страны спирали, что даже такая фигура, как Саломе Зурабишвили, понимает, что она должна дистанцироваться, хотя бы исходя из интересов своего личного будущего", – заявил Бокерия.Заявлением Зурабишвили остались довольны в самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение"."Уже не осталось никого – ни на международной арене, ни внутри страны, и, наконец, заявление президента было абсолютно правильным. Она реалистично оценила создавшуюся ситуацию", – сказал один из лидеров ЕНД Роман Гоциридзе.Заявление человека, который осознает ответственность за государство и страну – так оценил позицию главы грузинского государства экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров партии "Лело" Давид Усупашвили."Это было еще одной попыткой заставить представителей власти опомниться. Не только оппозиция, но и весь демократический мир говорит, что это лицемерие, что страна может в конечном итоге пострадать от такого типа отношений с ЕС, а сейчас об этом говорит также президент Грузии, которая была избрана главой государства при их поддержке. Какие еще доказательства должны быть у здравомыслящего человека, который хочет понять, сколько ошибок он совершает", – сказал Усупашвили.В "Грузинской мечте" не во всем согласны с президентомЗаявление президента Грузии прокомментировали в правящей партии. Как разъяснил представитель парламентского большинства Ираклий Кадагишвили, Грузия не отказывается от помощи Евросоюза."Здесь речь идет об очень банальной ситуации. Государство и правительство считают, что на данном этапе не нужно брать дополнительный кредит", – заявил Кадагишвили.По его словам, эта тема используется оппозицией, как один из инструментов предвыборной борьбы."Обеспокоенность президента понятна, но поверьте мне, как только выборы закончатся и политические волнения утихнут, мы все увидим, что этот ажиотаж был вызван исключительно для того, чтобы использовать эту тему в предвыборной борьбе", – отметил Кадагишвили.Он подчеркнул, что нынешние власти Грузии предпринимают твердые и последовательные шаги в направлении евроинтеграции.Что касается обеспокоенности президента, то, естественно, она пытается уравновесить события, и я думаю, что ее заявление этому и служит, отметил Кадагишвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/prezident-gruzii-kritikuet-pravitelstvo-za-otkaz-ot-kredita-es-259268880.html

https://sputnik-georgia.ru/20210901/garibashvili-prizval-evroparlamentariev-ne-delat-pospeshnykh-zayavleniy-259208810.html

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политика, новости, грузия, президент грузии, оппозиция