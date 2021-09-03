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На грузино-российской границе произошло землетрясение
На грузино-российской границе произошло землетрясение
Магнитуда землетрясения, которое было зафиксировано в девяти километрах от границы Грузии и России, составила 4,4 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на грузино-российской границе, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 07:34 по тбилисскому времени в девяти километрах от границы Грузии.Последние два месяца в Грузии участились подземные толчки. Последнее землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети) 25 августа.Здесь же в Самеба 16 августа была зафиксирована серия землетрясений, магнитуда которых составляла 3,7, 5,1 и 3,0.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, землетрясение

На грузино-российской границе произошло землетрясение

09:20 03.09.2021 (обновлено: 09:47 03.09.2021)
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© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH Сейсмограф. Землетрясение
Сейсмограф. Землетрясение - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH
Магнитуда землетрясения, которое было зафиксировано в девяти километрах от границы Грузии и России, составила 4,4
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на грузино-российской границе, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 07:34 по тбилисскому времени в девяти километрах от границы Грузии.
Сейсмограф. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
В Грузии произошло землетрясение
25 августа, 10:28
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Последние два месяца в Грузии участились подземные толчки. Последнее землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети) 25 августа.
Здесь же в Самеба 16 августа была зафиксирована серия землетрясений, магнитуда которых составляла 3,7, 5,1 и 3,0.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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