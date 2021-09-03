https://sputnik-georgia.ru/20210903/posolstvo-gruzii-v-turtsii-preduprezhdaet-sograzhdan-259294449.html

Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан

Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан

Турция с 6 сентября вводит новые ограничения в стране с целью предотвращения распространения коронавируса 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T17:18+0400

2021-09-03T17:18+0400

2021-09-03T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан по поводу новых ограничений, которые вводятся в стране с 6 сентября с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщается на странице дипведомства в Facebook.В заявлении посольства отмечается, что во время междугородного путешествия, в том числе, самолетом, автобусом или любым другим общественным транспортом, лица обязаны с помощью приложения Hayat Evev Sığar -HES kodu представить сертификат, подтверждающий вакцинацию полной дозой, или же документ, подтверждающий инфицирование коронавирусом в течение последних шести месяцев. В случае отсутствия этих документов лица обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за последние 48 часов.Данное ограничение не распространяется на лиц, путешествующих на частных легковых автомобилях.В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах общественного скопления также необходимо представить выше перечисленные документы. Ограничения не распространяются на туристов.В случае возникновения дополнительных вопросов нужно связаться по горячим линиям посольства: в Анкаре: +90 533 690 30 40; +90 539 220 82 80; Стамбуле: +90 541 818 44 00; Трабзоне: +90 541 326 22 26; Измире: +90 530 280 45 0Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Ogranicheniya-protiv-koronavirusa-uzhestochayutsya-v-Turtsii-252627757.html

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новости, в мире, грузия, турция, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса