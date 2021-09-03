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Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан
Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан
Турция с 6 сентября вводит новые ограничения в стране с целью предотвращения распространения коронавируса 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T17:18+0400
2021-09-03T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан по поводу новых ограничений, которые вводятся в стране с 6 сентября с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщается на странице дипведомства в Facebook.В заявлении посольства отмечается, что во время междугородного путешествия, в том числе, самолетом, автобусом или любым другим общественным транспортом, лица обязаны с помощью приложения Hayat Evev Sığar -HES kodu представить сертификат, подтверждающий вакцинацию полной дозой, или же документ, подтверждающий инфицирование коронавирусом в течение последних шести месяцев. В случае отсутствия этих документов лица обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за последние 48 часов.Данное ограничение не распространяется на лиц, путешествующих на частных легковых автомобилях.В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах общественного скопления также необходимо представить выше перечисленные документы. Ограничения не распространяются на туристов.В случае возникновения дополнительных вопросов нужно связаться по горячим линиям посольства: в Анкаре: +90 533 690 30 40; +90 539 220 82 80; Стамбуле: +90 541 818 44 00; Трабзоне: +90 541 326 22 26; Измире: +90 530 280 45 0Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грузия, турция, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан

17:18 03.09.2021
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПандемия коронавируса - Турция
Пандемия коронавируса - Турция - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турция с 6 сентября вводит новые ограничения в стране с целью предотвращения распространения коронавируса
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан по поводу новых ограничений, которые вводятся в стране с 6 сентября с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщается на странице дипведомства в Facebook.
В заявлении посольства отмечается, что во время междугородного путешествия, в том числе, самолетом, автобусом или любым другим общественным транспортом, лица обязаны с помощью приложения Hayat Evev Sığar -HES kodu представить сертификат, подтверждающий вакцинацию полной дозой, или же документ, подтверждающий инфицирование коронавирусом в течение последних шести месяцев.
В случае отсутствия этих документов лица обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за последние 48 часов.
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20 августа, 08:27
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Данное ограничение не распространяется на лиц, путешествующих на частных легковых автомобилях.
В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах общественного скопления также необходимо представить выше перечисленные документы. Ограничения не распространяются на туристов.
В случае возникновения дополнительных вопросов нужно связаться по горячим линиям посольства: в Анкаре: +90 533 690 30 40; +90 539 220 82 80; Стамбуле: +90 541 818 44 00; Трабзоне: +90 541 326 22 26; Измире: +90 530 280 45 0
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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