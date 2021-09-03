https://sputnik-georgia.ru/20210903/pri-tsik-gruzii-nachal-rabotu-tsentr-informatsionnoy-bezopasnosti-259308170.html

При ЦИК Грузии начал работу центр информационной безопасности

При ЦИК Грузии начал работу центр информационной безопасности

По словам главы ЦИК, центр с одной стороны будет защищать информацию, а с другой – не допускать распространения дезинформации 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T23:48+0400

2021-09-03T23:48+0400

2021-09-04T00:24+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. В центральной избирательной комиссии Грузии открылся центр информационной безопасности, об этом заявил на специальной пресс-конференции председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.Презентация центра состоялась в присутствии представителей международных организаций и дипломатических ведомств."В частности, цель центра, выявлять неправильную или ложную информацию, обеспечивать точной распространяемой организацией информации и в рамках компетентности предотвращать распространение ложной информации. Грузинский ЦИК первый среди избирательных администраций, который осуществил такой инновационный проект", - заявил Каландаришвили.После презентации, ее гости могли лично ознакомиться с тем, как будет работать новый центр информационной безопасности.По словам Каландаришвили, было принято решение запустить такой механизм работы, который с одной стороны будет защищать информацию, а с другой – осуществлять превенцию распространения дезинформации."Речь идет о констатации фактов, обработке статистических данных. Мы будем осуществлять мониторинг всех тех основных средств, которые распространяют информацию о вопросах, касающихся выборов. При выявлении неправильной информации, мы сразу же будем предоставлять общественности верные факты. Затем уже общество само будет решать, что для него более убедительно и приемлемо", - подчеркнул Каландаришвили.Центр информационной безопасности начал свою работу 16 августа и на основании анализа собранной им информации общественности будут создаваться отчеты и предоставляться общественности – они будут доступны любому желающему на сайте ЦИК.Центр был открыт по инициативе ЦИК и Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства международного развития США (USAID). Это вторые выборы, когда избирательная администрация сотрудничает с международными партнерами по этому вопросу. Центр информационной безопасности также работал в пилотном режиме во время парламентских выборов 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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