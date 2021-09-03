https://sputnik-georgia.ru/20210903/shtany-v-stirke-egor-krid-nadel-yubku-i-vyzval-kritiku-v-seti-259284496.html

"Штаны в стирке?": Егор Крид надел юбку и вызвал критику в Сети

"Штаны в стирке?": Егор Крид надел юбку и вызвал критику в Сети

Подписчикам не понравилось "шотландское" настроение музыканта: хейтеры не перестают обсуждать новый снимок звезды. 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T13:13+0400

2021-09-03T13:13+0400

2021-09-03T13:29+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

егор крид

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российский певец Егор Крид надел юбку и разбудил хейтеров – подписчикам не понравился шотландский лук артиста. В последние месяцы Крид попадает в скандальные ситуации. Сначала в Сети обсуждали его роман с тиктокером Валей Карнавал, а после скандальную песню, посвященную расставанию с ней же. Привлекает внимание и стиль артиста. В свой день рождения Егор сделал фото, ради которого обклеил игрушками лицо и пиджак, а осень и вовсе встретил в юбке. На новых фотографиях из Instagram музыкант позирует в джинсовой рубашке, черном пиджаке и шотландском килте. Свой образ Крид дополнил туфлями, носками и любимыми очками. Некоторые хейтеры посчитали, что музыкант скопировал стиль не шотландских мужчин, а школьниц после летних каникул и раскритиковали его образ. "Не думала, что мой кумир превратится в непонятно кого", "Что происходит?", "Сними это", "Штаны в стирке?", "Школьницы не поймут", "Жесть, теперь и Крид в юбке", "Куда катится мир", – написали в Сети. Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

егор крид, российский шоу-бизнес