https://sputnik-georgia.ru/20210904/narkotest-dlya-kandidatov-v-mery-tbilisi-mneniya-razdelilis-259318690.html

Наркотест для кандидатов в мэры Тбилиси: мнения разделились

Наркотест для кандидатов в мэры Тбилиси: мнения разделились

Ряд кандидатов не понял смысл инициативы действующего мэра Кахи Каладзе и отказался от наркотеста 04.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Мнение кандидатов в мэры Тбилиси по поводу прохождения теста на наркотики разделились, его готовы сделать лишь часть претендентов.Идею провериться на наркотики кандидатам в мэры выдвинул мэр Тбилиси и кандидат на этот пост от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Сам он собирается пройти тест уже в понедельник."У меня нет никаких проблем", – сказал кандидат от партии "Для Грузии" и экс-премьер страны Георгий Гахария.Согласен на тест и кандидат от части оппозиции Ника Мелия, правда в его партии задались вопросом, зачем это нужно Каладзе."В тесте на наркотики нет никаких проблем, но если Каха Каладзе имел в виду кого-то конкретного, кто не сдаст тест, он должен сказать прямо об этом", – сказал представитель партии "Единое национальное движение".Однако как оказалось, не все кандидаты готовы проходить такой тест.Лидер партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе отметил, что кандидат их партии Анна Бибилашвили в этом процессе принимать участия не будет. По его словам, Каладзе следует для начала позаботиться об открытости и прозрачности в своем ведомстве.Не согласна проходить наркотест и кандидат от "Третьей силы" Тамар Кекенадзе."Как видно, Каладзе самому хочется доказать, что он не употребляет наркотики. Я придерживаюсь здорового образа жизни, занимаюсь спортом и не собираюсь проходить наркотест", – сказала Кекенадзе.Остальные кандидаты пока не комментировали инициативу Каладзе. Всего в выборах за пост мэра Тбилиси участвует 16 кандидатов.Выборы пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210904/kakha-kaladze-predlozhil-konkurentam-na-post-mera-tbilisi-proyti-narkotest-259316419.html

https://sputnik-georgia.ru/20210902/vybory-v-gruzii-2021-mesyats-do-dnya-golosovaniya---vse-chto-nado-znat-259270295.html

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