https://sputnik-georgia.ru/20210905/rasslabilas-s-muzhem-kamenskikh-v-pennoy-vanne-ocharovala-fanatov-259320842.html

Расслабилась с мужем? Каменских в пенной ванне очаровала фанатов

Расслабилась с мужем? Каменских в пенной ванне очаровала фанатов

Звезда поделилась соблазнительной фотографией и показала, как снимает напряжение после тяжелого рабочего дня 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T13:01+0400

2021-09-05T13:01+0400

2021-09-05T13:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

настя каменских

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Украинская певица Настя Каменских очаровала Сеть: жена Потапа показала, как снимает напряжение после работы – в ванне с пеной.Каменских порадовалась приходу осени, ведь лето выдалось активным и гастрольным. Теперь звезда радуется свободному времени и возможностью насладиться заслуженным отдыхом.Каменских устроила себе "релакс" на дому: звезда погрузилась в ванну с пеной и опубликовала соблазнительный снимок в Сети.Жена Потапа отказалась от яркого макияжа и собрала свои шикарные, кудрявые волосы в пучок. Также артистка прикрыла глаза от удовольствия."Время расслабиться", - написала Настя под снимком и взволновала подписчиков."Ты просто огонь"; "Расслабилась с мужем?"; "Такая сексуальность"; "Потапу повезло, конечно"; "Хочу такую же ванну"; "Хорошая идея для выходных", - написали фанаты в сети.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

настя каменских