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Расслабилась с мужем? Каменских в пенной ванне очаровала фанатов
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАнастасия Каменских на Международном музыкальном фестивале "Жара"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Звезда поделилась соблазнительной фотографией и показала, как снимает напряжение после тяжелого рабочего дня
Украинская певица Настя Каменских очаровала Сеть: жена Потапа показала, как снимает напряжение после работы – в ванне с пеной.
Каменских порадовалась приходу осени, ведь лето выдалось активным и гастрольным. Теперь звезда радуется свободному времени и возможностью насладиться заслуженным отдыхом.
Каменских устроила себе "релакс" на дому: звезда погрузилась в ванну с пеной и опубликовала соблазнительный снимок в Сети.
Жена Потапа отказалась от яркого макияжа и собрала свои шикарные, кудрявые волосы в пучок. Также артистка прикрыла глаза от удовольствия.
"Время расслабиться", - написала Настя под снимком и взволновала подписчиков.
"Ты просто огонь"; "Расслабилась с мужем?"; "Такая сексуальность"; "Потапу повезло, конечно"; "Хочу такую же ванну"; "Хорошая идея для выходных", - написали фанаты в сети.
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