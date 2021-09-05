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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20210905/rasslabilas-s-muzhem-kamenskikh-v-pennoy-vanne-ocharovala-fanatov-259320842.html
Расслабилась с мужем? Каменских в пенной ванне очаровала фанатов
Расслабилась с мужем? Каменских в пенной ванне очаровала фанатов
Звезда поделилась соблазнительной фотографией и показала, как снимает напряжение после тяжелого рабочего дня 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T13:01+0400
2021-09-05T13:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
настя каменских
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Украинская певица Настя Каменских очаровала Сеть: жена Потапа показала, как снимает напряжение после работы – в ванне с пеной.Каменских порадовалась приходу осени, ведь лето выдалось активным и гастрольным. Теперь звезда радуется свободному времени и возможностью насладиться заслуженным отдыхом.Каменских устроила себе "релакс" на дому: звезда погрузилась в ванну с пеной и опубликовала соблазнительный снимок в Сети.Жена Потапа отказалась от яркого макияжа и собрала свои шикарные, кудрявые волосы в пучок. Также артистка прикрыла глаза от удовольствия."Время расслабиться", - написала Настя под снимком и взволновала подписчиков."Ты просто огонь"; "Расслабилась с мужем?"; "Такая сексуальность"; "Потапу повезло, конечно"; "Хочу такую же ванну"; "Хорошая идея для выходных", - написали фанаты в сети.Читайте также:
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настя каменских

Расслабилась с мужем? Каменских в пенной ванне очаровала фанатов

13:01 05.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАнастасия Каменских на Международном музыкальном фестивале "Жара"
Анастасия Каменских на Международном музыкальном фестивале Жара - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Звезда поделилась соблазнительной фотографией и показала, как снимает напряжение после тяжелого рабочего дня
Украинская певица Настя Каменских очаровала Сеть: жена Потапа показала, как снимает напряжение после работы – в ванне с пеной.
Каменских порадовалась приходу осени, ведь лето выдалось активным и гастрольным. Теперь звезда радуется свободному времени и возможностью насладиться заслуженным отдыхом.
Каменских устроила себе "релакс" на дому: звезда погрузилась в ванну с пеной и опубликовала соблазнительный снимок в Сети.
Жена Потапа отказалась от яркого макияжа и собрала свои шикарные, кудрявые волосы в пучок. Также артистка прикрыла глаза от удовольствия.
"Время расслабиться", - написала Настя под снимком и взволновала подписчиков.
"Ты просто огонь"; "Расслабилась с мужем?"; "Такая сексуальность"; "Потапу повезло, конечно"; "Хочу такую же ванну"; "Хорошая идея для выходных", - написали фанаты в сети.
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