https://sputnik-georgia.ru/20210906/priletit-ili-net-reaktsiya-pravyaschey-partii-i-oppozitsii-na-zayavlenie-saakashvili-259370716.html

Прилетит или нет? Реакция правящей партии и оппозиции на заявление Саакашвили

Прилетит или нет? Реакция правящей партии и оппозиции на заявление Саакашвили

Новое заявление - хорошо забытое старое?! Сторонники и противники экс-президента гадают, что бы значило очередное обещание Саакашвили в преддверии грядущих... 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T22:36+0400

2021-09-06T22:36+0400

2021-09-06T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Заявление третьего президента Грузии Михаила Саакашвили о его возвращении на родину к предстоящим выборам 2 октября прокомментировали представители правящей партии "Грузинская мечта", а также в оппозиции.В своем видеообращении в Facebook 6 сентября Саакашвили сообщил, что намерен вернуться в Грузию к грядущим выборам в органы местного самоуправления. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".По словам первого вице-спикера парламента Гии Вольского, Саакашвили начал свое выступление с разговоров о европейских ценностях и закончил - "как разбойник, который хочет отобрать чужие деньги"."Я не думаю, что какая-либо политическая группа, особенно та, что поддерживает европейские ценности, поддержит такие заявления", - отметил Вольский.При этом, по его словам, правящая партия не может никого арестовать, так как арест - не политическое решение и его должен принять суд.Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе уверен, что такое заявление Саакашвили - "подарок к выборам", который может принести правящей партии около 7% голосов.По его словам, заявление Саакашвили о возвращении является седьмым по счету и, как в предыдущих случаях, оно не воплотиться в реальность.Член парламентского большинства Анри Оханашвили считает, что сегодняшнее заявление такое же "лживое", как и прежние."Мы слышали не одно заявление от этого человека, который, наконец, был признан лгуном. Если он сделал что-то хорошее и так хвалит себя, почему он не приехал раньше?", - сказал Анри Оханашвили.По словам Оханашвили, Саакашвили уже десять лет обещает прилететь, но постоянно обманывает своих избирателей. "Если он вернется как лицо со статусом осужденного, его ждет исправительное учреждение..." - говорит политик.Не верит в приезд Саакашвили и лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия. По его словам, Саакашвили делает такие заявления перед выборами для мобилизации своих избирателей, но на деле "так и не приедет"."У "Гирчи" есть цифровая валюта - грузинский доллар. Мы сможем поспорить на миллион грузинских долларов с любым членом "Национального движения", что Миша не приедет", - сказал Хвичия.В "Едином национальном движении", напротив, уверены в приезде своего лидера и не сомневаются, что такой шаг необходим для победы на выборах.Между тем, по словам депутата от "ЕНД" Эки Херхеулидзе, "Грузинская мечта" противится приезду Саакашвили, потому что опасается, что тот продолжит на родине проведение начатых им в стране реформ."Его не хотят пускать в свою страну, чтобы он не мог продолжить те реформы, которые начал много лет назад. Не исключаю, что будет много преград и даже арест", - предполагает Херхеулидзе.Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210906/saakashvili-poobeschal-vernutsya-v-gruziyu-k-predstoyaschim-vyboram-259363710.html

https://sputnik-georgia.ru/20210818/Ego-zhdut-galstuki-i-tyurma--premer-o-vozvraschenii-Saakashvili-v-Gruziyu-252615474.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, обзоры, единое нацдвижение, грузинская мечта, оппозиция