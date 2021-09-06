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Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2022
Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2022
Сборная Грузии провела пять матчей в отборочной группе "В", четыре из которых проиграла. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали во встрече с... 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T00:56+0400
2021-09-06T00:56+0400
2021-09-06T00:58+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проиграла на выезде Испании 0:4 в отборочном матче ЧМ-2022.Уже к перерыву счет на табло был 3:0. В составе "фурии роха" отличились Гайя, Солер и Торрес. В первом тайме Испания владела мячом 76 процентов игрового времени и всего пару-тройку раз позволила грузинским футболистам перейти на свою половину поля.Во втором тайме, который стал формальностью, хозяева слегка ослабили хватку и позволили гостям создать несколько моментов у своих ворот. Самый лучший шанс забить гол престижа был у Георгия Микаутадзе. Однако Унай Симон среагировал на удар грузинского нападающего и отразил его в перекладину своих ворот. Первым на добивании оказался Вако Казаишвили но его удар оказался неточным.Единственный гол во втором тайме забил полузащитник лиссабонского "Спортинга" Пабло Сарабия, отличившись на 63 минуте. Хавбек мог оформит дубль, но его гол в компенсированное арбитром время был отменен из-за офсайда..Сборная Грузии провела пять матчей в отборочной группе "В", четыре из которых проиграла. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали во встрече с Грецией (1:1). Вполне естественно, что с такими результатами грузинская команда занимает последнее место в группе.Что касается Испании, то после победы над Грузией команда Луиса Энрике вышла на первое место, набрав в пяти матчах 10 очков. Однако у сборной Швеции, которая занимает второе место с 9 баллами, есть две игры в запасе.Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 9 октября в Батуми против Греции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2022
00:56 06.09.2021 (обновлено: 00:58 06.09.2021)
Сборная Грузии провела пять матчей в отборочной группе "В", четыре из которых проиграла. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали во встрече с Грецией
ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу проиграла на выезде Испании 0:4 в отборочном матче ЧМ-2022.
Уже к перерыву счет на табло был 3:0. В составе "фурии роха" отличились Гайя, Солер и Торрес. В первом тайме Испания владела мячом 76 процентов игрового времени и всего пару-тройку раз позволила грузинским футболистам перейти на свою половину поля.
Во втором тайме, который стал формальностью, хозяева слегка ослабили хватку и позволили гостям создать несколько моментов у своих ворот. Самый лучший шанс забить гол престижа был у Георгия Микаутадзе. Однако Унай Симон среагировал на удар грузинского нападающего и отразил его в перекладину своих ворот. Первым на добивании оказался Вако Казаишвили но его удар оказался неточным.
Единственный гол во втором тайме забил полузащитник лиссабонского "Спортинга" Пабло Сарабия, отличившись на 63 минуте. Хавбек мог оформит дубль, но его гол в компенсированное арбитром время был отменен из-за офсайда..
Сборная Грузии провела пять матчей в отборочной группе "В", четыре из которых проиграла. Единственное очко подопечные Вилли Саньоля заработали во встрече с Грецией (1:1). Вполне естественно, что с такими результатами грузинская команда занимает последнее место в группе.
Что касается Испании, то после победы над Грузией команда Луиса Энрике вышла на первое место, набрав в пяти матчах 10 очков. Однако у сборной Швеции, которая занимает второе место с 9 баллами, есть две игры в запасе.
Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 9 октября в Батуми против Греции.
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