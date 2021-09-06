https://sputnik-georgia.ru/20210906/svadba-posle-razvoda-dochka-meril-strip-vyshla-zamuzh-za-didzheya-259349721.html

Свадьба после развода: дочка Мерил Стрип вышла замуж за диджея

Свадьба после развода: дочка Мерил Стрип вышла замуж за диджея

35-летняя актриса и наследница знаменитой матери снова влюбилась и пошла под венец. Ее избранником стал известный музыкант 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T14:37+0400

2021-09-06T14:37+0400

2021-09-06T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Дочь американской актрисы Мерил Стрип Грейс Гаммер вышла замуж за диджея Марка Ронсона – свадьба актрисы состоялась через полгода после развода с предыдущим мужем. Одна из наследниц звезды фильма "Дьявол носит Prada" развелась весной 2021 года. Первый брак 35-летней актрисы продлился меньше двух месяцев. После этого Грейс закрутила роман с известным музыкантом Марком Ронсоном, который и стал ее настоящей судьбой. Дочь Мерил Стрип вышла замуж за диджея. Тихая свадьба Гаммер и Рондона состоялась в кругу родных и близких друзей. О свадьбе рассказал счастливый жених. Ронсон поделился черно-белыми кадрами с торжества и написал приятные слова для своей возлюбленной. "Моей единственной и истинной любви. Невероятно, но тебе удалось сделать мой 45-й год жизни лучшим. Теперь я знаю, что мне понадобилось ровно 45 лет, чтобы стать мужчиной, который будет достоин тебя. Хочу верить, что теперь буду проводить с тобой каждый свой день рождения, до последнего дня моей жизни", – написал диджей. Подписчики поздравили молодых и восхитились красотой невесты. На церемонии Грейс сияла в полупрозрачном платье с глубоким декольте.Читайте также:

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мерил стрип, зарубежные звезды