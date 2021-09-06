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Свадьба после развода: дочка Мерил Стрип вышла замуж за диджея
Свадьба после развода: дочка Мерил Стрип вышла замуж за диджея
35-летняя актриса и наследница знаменитой матери снова влюбилась и пошла под венец. Ее избранником стал известный музыкант 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T14:37+0400
2021-09-06T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Дочь американской актрисы Мерил Стрип Грейс Гаммер вышла замуж за диджея Марка Ронсона – свадьба актрисы состоялась через полгода после развода с предыдущим мужем. Одна из наследниц звезды фильма "Дьявол носит Prada" развелась весной 2021 года. Первый брак 35-летней актрисы продлился меньше двух месяцев. После этого Грейс закрутила роман с известным музыкантом Марком Ронсоном, который и стал ее настоящей судьбой. Дочь Мерил Стрип вышла замуж за диджея. Тихая свадьба Гаммер и Рондона состоялась в кругу родных и близких друзей. О свадьбе рассказал счастливый жених. Ронсон поделился черно-белыми кадрами с торжества и написал приятные слова для своей возлюбленной. "Моей единственной и истинной любви. Невероятно, но тебе удалось сделать мой 45-й год жизни лучшим. Теперь я знаю, что мне понадобилось ровно 45 лет, чтобы стать мужчиной, который будет достоин тебя. Хочу верить, что теперь буду проводить с тобой каждый свой день рождения, до последнего дня моей жизни", – написал диджей. Подписчики поздравили молодых и восхитились красотой невесты. На церемонии Грейс сияла в полупрозрачном платье с глубоким декольте.Читайте также:
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мерил стрип, зарубежные звезды
Свадьба после развода: дочка Мерил Стрип вышла замуж за диджея
14:37 06.09.2021 (обновлено: 14:47 06.09.2021)
35-летняя актриса и наследница знаменитой матери снова влюбилась и пошла под венец. Ее избранником стал известный музыкант
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Дочь американской актрисы Мерил Стрип Грейс Гаммер вышла замуж за диджея Марка Ронсона – свадьба актрисы состоялась через полгода после развода с предыдущим мужем.
Одна из наследниц звезды фильма "Дьявол носит Prada" развелась весной 2021 года. Первый брак 35-летней актрисы продлился меньше двух месяцев. После этого Грейс закрутила роман с известным музыкантом Марком Ронсоном, который и стал ее настоящей судьбой.
Дочь Мерил Стрип вышла замуж за диджея. Тихая свадьба Гаммер и Рондона состоялась в кругу родных и близких друзей. О свадьбе рассказал счастливый жених. Ронсон поделился черно-белыми кадрами с торжества и написал приятные слова для своей возлюбленной.
"Моей единственной и истинной любви. Невероятно, но тебе удалось сделать мой 45-й год жизни лучшим. Теперь я знаю, что мне понадобилось ровно 45 лет, чтобы стать мужчиной, который будет достоин тебя. Хочу верить, что теперь буду проводить с тобой каждый свой день рождения, до последнего дня моей жизни", – написал диджей.
Подписчики поздравили молодых и восхитились красотой невесты. На церемонии Грейс сияла в полупрозрачном платье с глубоким декольте.
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