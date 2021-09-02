https://sputnik-georgia.ru/20210902/uydet-ne-s-pustymi-rukami-otets-britni-spirs-vymogaet-u-nee-2-mln-dollarov-259242372.html

Уйдет не с пустыми руками: отец Бритни Спирс вымогает у нее 2 млн долларов

Уйдет не с пустыми руками: отец Бритни Спирс вымогает у нее 2 млн долларов

Проблема с опекунством популярной звезды так и не разрешилась: поклонники уверены - звезду ждут тяжелые времена 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T12:26+0400

2021-09-02T12:26+0400

2021-09-02T12:26+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

бритни спирс

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252120578_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_beb081a63bdc8e440e95c988fd9da901.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Отец американской певицы Бритни Спирс потребовал у нее сумму в два миллиона долларов - только после этого Джейми согласен отказаться от опекунства дочери. В конце лета в Сети стали ходить слухи о том, что Джейми Спирс принял решение отказаться от опекунства над дочкой. Поклонники, которые переживали за звезду, смогли выдохнуть и порадоваться за Бритни. Но вышло так, что битва все еще не закончена. Интернет-ресурс Page Six передал фанатам слова адвоката Спирс. Он заявил, что отец Бритни требует, чтобы певица заплатила ему два миллиона долларов, иначе он не откажется от позиции ее опекуна. Эту сумму Джейми намеревается потратить на долги и оплату юристов. Бритни отказалась идти на поводу у отца и хочет продолжить судиться с ним. Певица уверена, что справедливость восторжествует и она докажет судье, что ее папе нужны только деньги. И этот довод может стать самым решающим в скандальном деле. Поклонники уверены, что звезду ожидает тяжелая битва, и не скрывают, что ожидали подобного поворота. Ведь отец-тиран запрещал ей жить полной жизнью, рожать детей, выходить замуж и распоряжаться своими деньгами и временем.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бритни спирс, зарубежные звезды