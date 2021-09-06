https://sputnik-georgia.ru/20210906/viktoriya-bekkhem-zasvetila-golye-yagoditsy-muzha---foto-259357934.html

Виктория Бекхэм "засветила" голые ягодицы мужа - фото

Виктория Бекхэм "засветила" голые ягодицы мужа - фото

Пикантная часть легендарного футболиста, похоже, вызывает "аппетит" не только у его супруги, но и большей половины ее подписчиц 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T18:04+0400

2021-09-06T18:04+0400

2021-09-06T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Экс-участница Spice Girls и модный дизайнер Виктория Бэкхем порадовала подписчиков пикантным фото своего мужа Дэвида Бэкхема в плавках.Виктория поделилась фото Бэкхема в бассейне. Тот лежит, облокотившись на бортик. Однако привлекло внимание подписчиков то, что плавки известного футболиста немного приспущены.Так, пользователи смогли насладиться подтянутыми формами Дэвида, а Виктория шутливо подписала: "Счастливого воскресенья. Не за что!" Также она отметила, что фотографию сделала сама.Публикация собрала более миллиона лайков и множество положительных комментариев и комплиментов Бэкхему.Бекхэмы женаты уже больше двадцати лет, вместе они воспитывают трех сыновей: Бруклина, Ромео, Круза и дочь по имени Харпер.Читайте также:

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дэвид бекхэм, зарубежные звезды