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https://sputnik-georgia.ru/20210906/viktoriya-bekkhem-zasvetila-golye-yagoditsy-muzha---foto-259357934.html
Виктория Бекхэм "засветила" голые ягодицы мужа - фото
Виктория Бекхэм "засветила" голые ягодицы мужа - фото
Пикантная часть легендарного футболиста, похоже, вызывает "аппетит" не только у его супруги, но и большей половины ее подписчиц 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T18:04+0400
2021-09-06T18:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дэвид бекхэм
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Экс-участница Spice Girls и модный дизайнер Виктория Бэкхем порадовала подписчиков пикантным фото своего мужа Дэвида Бэкхема в плавках.Виктория поделилась фото Бэкхема в бассейне. Тот лежит, облокотившись на бортик. Однако привлекло внимание подписчиков то, что плавки известного футболиста немного приспущены.Так, пользователи смогли насладиться подтянутыми формами Дэвида, а Виктория шутливо подписала: "Счастливого воскресенья. Не за что!" Также она отметила, что фотографию сделала сама.Публикация собрала более миллиона лайков и множество положительных комментариев и комплиментов Бэкхему.Бекхэмы женаты уже больше двадцати лет, вместе они воспитывают трех сыновей: Бруклина, Ромео, Круза и дочь по имени Харпер.Читайте также:
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дэвид бекхэм, зарубежные звезды

Виктория Бекхэм "засветила" голые ягодицы мужа - фото

18:04 06.09.2021 (обновлено: 18:09 06.09.2021)
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© AFP / CRISTINA QUICLERВиктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© AFP / CRISTINA QUICLER
Пикантная часть легендарного футболиста, похоже, вызывает "аппетит" не только у его супруги, но и большей половины ее подписчиц
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Экс-участница Spice Girls и модный дизайнер Виктория Бэкхем порадовала подписчиков пикантным фото своего мужа Дэвида Бэкхема в плавках.
Виктория поделилась фото Бэкхема в бассейне. Тот лежит, облокотившись на бортик. Однако привлекло внимание подписчиков то, что плавки известного футболиста немного приспущены.
Так, пользователи смогли насладиться подтянутыми формами Дэвида, а Виктория шутливо подписала: "Счастливого воскресенья. Не за что!" Также она отметила, что фотографию сделала сама.
Публикация собрала более миллиона лайков и множество положительных комментариев и комплиментов Бэкхему.
Бекхэмы женаты уже больше двадцати лет, вместе они воспитывают трех сыновей: Бруклина, Ромео, Круза и дочь по имени Харпер.
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