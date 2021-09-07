https://sputnik-georgia.ru/20210907/bitva-za-tbilisi-ili-vybory-vo-vremya-chumy-259377452.html

Битва за Тбилиси, или Выборы во время чумы

Битва за Тбилиси, или Выборы во время чумы

Тбилиси – не только красивый и древний город. 2 октября столица Грузии станет главным призом на муниципальных выборах, до которых остается три недели. 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T17:30+0400

2021-09-07T17:30+0400

2021-09-07T17:46+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

грузия

аналитика

каха каладзе

ника мелия

георгий гахария

выборы в местные органы власти в грузии

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Сегодня в Тбилиси проживает больше 1 миллиона человек – это треть населения Грузии, а столичный бюджет составляет 1 миллиард 157 миллионов лари (385 миллионов долларов).Стране предстоит провести муниципальные выборы и избрать мэров 64 городов. Для политической жизни самым важным из этого списка является пост мэра Тбилиси. И если обычно считается, что выборы – это не Олимпиада, и в них только один победитель, в этом году именно расклад первых трех мест в столичной гонке скажет общественности о многом.Например о том, насколько избиратель разочаровался в правящей партии "Грузинская мечта" и что же происходит в оппозиции на фоне первого года после парламентских выборов, в котором было множество кризисов.Среди претендентов на пост мэра Тбилиси на днях окончательно определилась тройка лидеров – это действующий мэр Каха Каладзе, бывший премьер Георгий Гахария и претендующий на роль "объединителя оппозиции" лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Глядя на таких кандидатов создается ощущение, что муниципальные выборы ни в чем не уступают парламентским. При этом ни Мелия, ни Гахария на самом деле никогда не хотели быть мэрами столицы. Однако политическая обстановка потребовала изменения правил игры.Да, правящая партия отказалась считать голоса, которые получит на местных выборах, индикатором для проведения внеочередных выборов в парламент. Однако сделано это было через несколько месяцев после того, как "Грузинская мечта" сама согласилась с предложением оппозиции провести такие выборы в случае, если правящая партия получит меньше 43% голосов.Кроме того, что эти доводы осталось в памяти общественности, оппозиция уже неоднократно назвала предстоящие выборы "референдумом", на котором будет решено – может ли правящая партия мобилизовать голоса 43% избирателей, или можно и дальше, но уже более уверенно, обвинять "Мечту" в потере легитимации.Кто кандидатыДействующий мэр, Каха Каладзе, 43 года. Родился в крошечном городке Самтредиа на западе страны и стал одним из самых успешных футболистов в истории Грузии.Каладзе ассоциируется с Италией и клубом "Милан", в составе которого одержал немало футбольных побед. Каладзе также много раз и публично поддерживал третьего президента Михаила Саакашвили, что не помешало ему после завершения спортивной карьеры в 2012 году прийти в политику в команде основателя "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Иванишвили.Сначала Каладзе занял пост министра энергетики и моментально стал объектом критики. Все изменилось, когда Каладзе стал мэром в 2017 году – за последние пять лет он сумел стать самым популярным лицом "Грузинской мечты".Обозреватели считают, что этой личной популярностью Каладзе в "Мечте" даже стали тяготиться и пытались найти перед этими выборами нового кандидата, но потом стало ясно, что рисковать не стоит.Еще весной, явно готовясь к выборам, Каладзе провел в парламенте закон о строительной амнистии – это отменило многомиллионные штрафы за нарушения на объектах, завершенных к 18 августа 2020 года.Да и с более широкой аудиторией Каладзе работать умеет – он звезда Инстаграма с десятками тысяч подписчиков. Соцсети поддерживают его публичный образ – молодой миллионер на спортивном автомобиле, который может прокатиться и на электроскутере, всегда модно и современно одетый, жена – модель и фэшн-дизайнер. При этом Каладзе поборник здорового образа жизни, пытается расширить парковую зону столицы. Он также счастливый отец четверых детей, фотографии которых не раз украшали его билборды и составляют важную часть успеха его истории в соцсетях.Тем не менее, недавно Каладзе сильно разочаровал молодежную аудиторию отсутствием четкой реакции на гомофобный погром, устроенный 5 июля в центре города и то, что он решил раскритиковать телекомпании, которые протестовали против избиения своих журналистов. Каладзе тогда сказал, что "Тбилиси был и останется местом любви, единства, поддержки и солидарности". Однако совершенно о другом говорили реальные кадры с места событий 5 июля и упорные слухи о том, что кампания против активистов ЛГБТ, вылившаяся в избиение журналистов, была поощрена правительством.В 2017 году Каладзе выиграл на выборах в первом же туре, набрав 51,09% голосов. В этом году опросы показывают, что таких шансов у него нет.Оппозиционный лидер Ника Мелия – 41 год. Родился в Тбилиси. Является кандидатом от "Национального движения", партии "Дроа" и партии "Гирчи – больше свободы".В этом году Мелия успел пробыть два месяца в тюрьме за то, что отказался выплачивать судебный залог, в итоге за него это сделал Евросоюз, так как счел его политическим заключенным.В тюрьме Мелия похудел на 19 килограмм, и журналисты часто спрашивали его о том, как он питался. Иногда складывалось впечатление, что именно для этого он туда и попал. Злые языки утверждали, что все почти так и было, ведь Мелия на любом этапе мог выплатить залог, однако предпочел не делать этого, добровольно став "жертвой" судебной системы.С 25 декабря 2020 года Ника Мелия стал председателем самой крупной оппозиционной партии "Национальное движение". Его избрали после того, как партия пережила очередной кризис, вызванный отставкой предыдущего председателя – Григола Вашадзе –и бурных дискуссий по вопросам продолжения бойкота парламента. С тех пор Мелия пытается балансировать между той частью однопартийцев, которые выступают за бойкот и отказ от подписания соглашения по выходу из кризиса, предложенного председателем Евросовета Шарлем Мишелем и теми, кто хочет работать в парламенте и не ссориться с западными дипломатами.Балансирование получается с переменным успехом. В конце июля Мелия заявил, что сам он отказывается от парламентского мандата, но другие депутаты от ЕНД в парламенте останутся. С соглашением еще интереснее – "националы" до последнего его не подписывали, а недавно, когда от соглашения отказалась и "Грузинская мечта", решили присоединиться к документу, хотя и потратили целых три месяца на перепалку с той частью оппозиции, которая это соглашение подписала сразу.Также Мелия несколько раз ставил под сомнение целесообразность своего участия в выборах мэра и откровенно заявлял, что такая "хозяйственная" должность его не интересует.Мелия состоит в гражданском браке, у него есть очаровательный сын, который изредка участвует в его кампании. Его отец – известный хирург Анзор Мелия, также поддерживает партию сына и баллотируется в мэры города Зугдиди.Мелия уже боролся за пост мэра Тбилиси от имени ЕНД в 2014 году и вышел во второй тур с результатом 27,97%, где его победил кандидат от "Грузинской мечты" Давид Нармания.В 2020 году Мелия был третьим номером в партийном списке ЕНД и баллотировался в Глданском мажоритарном округе. По данным ЦИК, в первом туре он получил 44% голосов, победив кандидата от "Мечты". Участвовать во втором туре оппозиция отказалась в знак протеста против фальсификации результатов на первом туре.Мелия является общим кандидатом от нескольких оппозиционных партий. Критикуя своего оппонента из "Грузинской мечты", Мелия перефразировал избирательный слоган Каладзе, назвав Тбилиси "безопасным местом для преступников". Он также пообещал, что выиграет выборы "без использования рекламных баннеров", в очередной раз намекая на то, что "Мечта" потратила астрономические суммы на наружную рекламу, а грузинские пользователи соцетей превратили в забаву подсчет повторяющихся баннеров с изображением Каладзе."Темная лошадка" Георгий Гахария – 46 лет. Родился в Тбилиси. Самый любопытный кандидат и бывший "звездный" премьер-министр в правительстве Иванишвили.Всего год назад Гахария был первым номером в парламентском списке "Грузинской мечты".Оппозиция часто упрекает Гахария в том, что он получил образование и работал в Москве. Между тем, в России Гахария работал топ-менеджером в немецкой компании "Люфтганза". В любом случае, стиль работы пятого по счету премьера в правительстве "Мечты" заметно отличался от его предшественников на этом посту. Более того, после отставки Гахария не канул в Лету, как другие бывшие премьеры, а неожиданно создал собственную партию "Для Грузии", которая на сегодняшний день считается "самой растущей". Даже без участия в парламентских выборах у него появилась в парламенте группа собственных депутатов, которые ушли от "Мечты".Сегодня партия Гахария позиционирует себя как альтернатива постоянному противостоянию "Мечты" и "Нацдвижения", что довольно перспективно, учитывая несменяемость власти уже третий срок подряд."Какая мне, как гражданину, разница, если "Грузинская мечта" из-за своей слабости позволит ЕНД вернуться к власти или они сами будут использовать те же методы, что и ЕНД?" – задается вопросом Гахария.Добавим к этому стремление не вступать в открытую конфронтацию с основателем "Мечты" Бидзиной Иванишвили, а только с его партией, о которой сам Иванишвили уже сказал, что это их последний срок. В итоге получаем лидера, который может в значительной степени перетянуть на себя электорат "Мечты", разочаровавшийся в бесконечных обещаниях партии, которая находится у власти уже девять лет, увенчавшиеся полным экономическим крахом, пусть и вызванным пандемией.Считается, что шансы Гахария довольно сильны на западе страны, однако в пересчете на всю Грузию его позиции вряд ли можно назвать лидирующими.Однако третье место в рейтинге всего за три месяца свидетельствует о том, что эта партия действительно растет. Вопрос в том, как сильно "Для Грузию" сможет развиваться, если состоит в основном из бывших чиновников и как они будут себя вести, если не смогут в ближайшее время основательно закрепиться во власти.Кроме того, росту популярности Гахария как нового лидера, который мог бы объединить оппозицию, мешает и темное пятно в его биографии, которое невозможно игнорировать более радикальным противникам власти. Это жесткий разгон многотысячной демонстрации на Руставели, которая закончилась тем, что десятки людей получили тяжелые увечья, а пятеро человек потеряли зрение. НПО выяснили, что приказ начать разгон демонстрации отдавал, скорее всего, не Гахария. Но пока это признание экс-премьер явно предпочитает оставить за собой в виде джокера.Что касается личной жизни, то Георгий Гахария женат, у него есть дочь-подросток, однако он крайне редко и, как считается, исключительно по настоянию бывшего лидера партии, использовал возможность показаться на публике вместе с семьей. Как известно, Иванишвили очень ценит крепкие браки. Это породило слух о том, что находясь в должности премьера, Гахария пришлось отказаться от намерения оформить намечавшийся развод.Несмотря на то, что личный рейтинг Гахария остается очень высоким даже после отставки с поста премьера, до последнего времени он не собирался лично баллотироваться на должность мэра Тбилиси.Поговаривали, что кандидатом планировалось представить популярного в прошлом футболиста, а ныне известного тренера, Арчила Арвеладзе. У братьев Арвеладзе произошел конфликт с Федерацией футбола Грузии, которую плотно контролирует Каладзе. Реваз Арвеладзе пытался получить пост президента ФФГ, однако Каладзе "отдал" его своему другу Левану Кобиашвили – бывшему футболисту, а ныне депутату парламента уже двух созывов. Однако вся эта комбинация рухнула, так как в последний момент братья Арвеладзе отказались так глубоко вмешиваться в политику.В итоге, хотя в мае Гахария говорил, что у партии будет кандидатура "лучше, чем он", на прошлой неделе он заявил, что теперь "Грузинская мечта" будет иметь дело "с ним лично". Что означает эта угроза, мы скоро узнаем.Основная интрига – цифры Политолог Гия Хухашвили, по рекомендации которого, кстати, Гахария и попал в первый раз в правительство "Мечты", сначала в скромной должности бизнес-омбудсмена, не исключает, что во второй тур могут пройти Каладзе и Гахария.Он оперирует данными опроса телеканала "Имеди". Согласно опросу, проведенному по заказу телекомпании международной исследовательской компанией Gorbi, на выборах "хоть завтра" за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 47,2% опрошенных.На втором месте оказалась самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую будут голосовать на выборах завтра 26,8% опрошенных. На третьем – "Гахария – Для Грузии" – 6,9%. Если во второй тур выйдут Мелия и Каладзе, избиратели Гахария, скорее всего, отдадут свои голоса Каладзе.Еще немного цифр и уравнений с реальными кандидатами.По данным опроса за июнь компании по изучению общественного мнения "Эдисон Рисерч", Каладзе не сможет победить в первом же туре выборов. При ответе на вопрос, за кого бы вы голосовали, если бы выборы были сегодня, голоса распределились так:• Каха Каладзе – 32%• Ника Мелия – 17%• Георгий Гахария – 15%• Ни один из кандидатов – 18%• Не знаю/отказ от ответа – 18%.Из опроса видно, что чуть ли не главной целью для участников выборов должны стать 36% неопределившихся избирателей.Сам Гахария в интервью телекомпании "Пирвели" пообещал, что "отнимет голоса у всех".По данным исследования Международного республиканского института IRI, проведенного в апреле, личный рейтинг популярности Гахария составлял 65%, а у Каладзе – 54%.А на вопрос "За кого бы вы отдали голос, если бы выборы мэра проводились сегодня?", участники исследования ответили так:• 34% – кандидат от объединенной оппозиции• 30% – кандидат от "Грузинской мечты"• 13% – кандидат от партии Гахария "Для Грузии"• 7% – ни за кого• 16% – не знаю/отказ от ответа.Политолог Торнике Шарашенидзе считает, что "все, кто хочет показать серьезность своих намерений в грузинской политике, должны показать результат на предстоящих местных выборах".Согласно его прогнозу, эти выборы Гахария не выиграет, однако он должен показать результат.Также здесь работает и такой фактор, как выход "Мечты" из соглашения Шарля Мишеля и отказ от помощи Евросоюза в обмен на проведение реформы суда."Из-за этого правительство потеряло хорошее отношение Запада. До этого в такой же ситуации оказалось "Национальное движение", которое сейчас пытается это исправить. Возвращение к соглашению не понравится радикальной части сторонников "Мечты", которые особенно нужны перед выборами", – пояснил политолог.Выбор во время чумыЕсть еще одно, но очень важное обстоятельство, которое может стать фактором на предстоящих выборах – пандемия коронавируса. Четвертая волна обошлась Грузии очень дорого. Система здравоохранения явно не справляется с потоком пациентов, а правительство продолжает отпускать экономику и принимать только поверхностные ограничительные меры.Более того, принятые меры по сдерживанию эпидемии были проигнорированы самим правительством в начале лета, когда решено было открыть экономику и начать возрождать туризм – это стало частью избирательной кампании. В итоге трагедия превратилась в статистику – только в августе в стране от коронавируса погибло около 1 300 человек.Привлечь электорат на выборы – всегда серьезная задача, что уже говорить об избирателях, которые в массе своей разочарованы политикой и властей, и оппозиции, и разрываются между перспективой заразиться ковидом и оказаться в полевом госпитале или обречь себя на нищее существование из-за закрытой экономики.Так что, скорее всего, активность будет довольно низкой и выборы вряд ли станут референдумом по вопросу отношения к власти, как об этом говорят лидеры оппозиции и, в частности, экс-президент Михаил Саакашвили. Кстати, накануне Саакашвили уже выдвинул свой главный мобилизационный лозунг – обещал вернуться в Грузию к выборам. Возможно, даже через сухопутную границу."У нашего населения так и не появилось ощущение того, что мы стоим перед огромным риском, что настало очень тяжелое время. Мы ежедневно испытываем огромные потери и для этого должны что-то изменить в собственном поведении. Такого отношения я не вижу", - заявил на днях директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.В отличие от него, премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает, что эпидситуация придет в норму как раз накануне выборов – в конце сентября."При мне (Гарибашвили работает премьером с февраля 2021 года) правительство завезло больше 3 миллионов вакцин и мы добиваемся того, чтобы дополнительно было завезено еще 2 миллиона, чтобы вакцинация проходила активно.Вполне возможно, что до конца сентября привьется еще миллион человек. Тогда всего их будет уже два миллиона, а также еще около миллиона, наверное, уже переболеют ковидом. С учетом всего этого и прогноза эпидемиологов, мы думаем, что сентябрь станет тяжелым месяцем и вызовы будут именно в этом месяце. К этому добавляется и избирательная кампания, и ограничения, которые сопровождают эту кампанию, а в октябре ожидается радикальная стабилизация и успокоение, до того у общества уже выработается иммунитет", – заявляет Гарибашвили.Если расчеты Гарибашвили оправдаются, то в Грузии стабилизируется не только эпидемиологическая ситуация. Политическая стабилизация "Мечте" просто необходима. Именно поэтому им и нужно выиграть выборы.Интересно, что и на западе пока занимают выжидательную позицию и даже не очень сильно критикуют "Мечту" за выход из соглашения.Здесь стоит вспомнить, что в Европе и в США никогда не настаивали на том, что в Грузии должны пройти внеочередные выборы – пункт о том, что такие выборы состоятся, если "Мечта" не наберет 43% на местных выборах, появился исключительно по настоятельному требованию оппозиции.На Западе растет понимание того, что "Мечта" готова уступить любые достижения демократии в случае опасности потери власти, как это уже произошло с судебной реформой.Поэтому в Вашингтоне и Брюсселе предпочитают не ссориться с партией власти и предоставить ей время для маневра. Вряд ли на западе хотели бы видеть конфронтацию и новый политический кризис в результате выборов в Грузии, так что оппозиции придется выигрывать их обычным, нереволюционным путем.И даже несмотря на все это, у "Мечты" остается проблема с собственной низкой легитимацией.Поэтому, например, даже такой не слишком радикальный оппозиционер, как Гахария, считает, что внеочередных выборов парламента не избежать."Получит "Мечта" 43, 48 или 50%, с моей точки зрения, не имеет никакого значения, так как "Мечта" недавно абсолютно легитимно, справедливо и чисто получила на выборах в 2020 году 48%, но она просто не смогла защитить эти свои 48%. Нет никакого значения, сколько процентов получит "Мечта" в условиях проблемы легитимации... И конечно же, внеочередные выборы все-таки состоятся", – заявил Гахария еще 8 июня в интервью телекомпании "Пирвели".Надо признать, что шанс на внеочередные выборы есть, и он довольно реальный. Попробуем перечислить такие варианты:Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20210902/vybory-v-gruzii-2021-mesyats-do-dnya-golosovaniya---vse-chto-nado-znat-259270295.html

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политика, грузия, аналитика, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, выборы в местные органы власти в грузии