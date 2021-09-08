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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210908/byla-lyubovnitsey-ekaterina-varnava-podelilas-detalyami-lichnoy-zhizni-259433140.html
"Была любовницей": Екатерина Варнава поделилась деталями личной жизни
"Была любовницей": Екатерина Варнава поделилась деталями личной жизни
Знаменитость рассказала о том, как смотрит на мужчин своих подруг и в чем она правда провинилась 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T18:24+0400
2021-09-08T18:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
екатерина варнава
светская хроника
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась, что была любовницей несвободного мужчины.Екатерина Варнава оказалась новой гостьей на YouTube-канале издания Tatler в шоу "Детектор лжи", где звезды отвечают на разные вопросы.Так, звезда шоу Comedy Woman призналась, что никогда не засматривалась на мужчин своих подруг, и детектор подтвердил, что она говорит правду.Однако, как рассказала сама артистка, однажды она состояла в отношениях с несвободным человеком. Имя этого мужчины она афишировать не стала."Вот если бы меня спросили, была ли я чьей-то любовницей, я бы вам сказала "да". И это тоже была бы правда, но это был не муж моей подруги", – призналась она.Сейчас Екатерина счастлива в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Их роман завязался в начале пандемии коронавируса. Несколько месяцев пара не афишировала свои отношения и впервые подтвердила их на кинофестивале "Кинотавр" в прошлом году.Читайте также:
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"Была любовницей": Екатерина Варнава поделилась деталями личной жизни

18:24 08.09.2021 (обновлено: 18:32 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Варнава
Актриса Екатерина Варнава - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Знаменитость рассказала о том, как смотрит на мужчин своих подруг и в чем она правда провинилась
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась, что была любовницей несвободного мужчины.
Екатерина Варнава оказалась новой гостьей на YouTube-канале издания Tatler в шоу "Детектор лжи", где звезды отвечают на разные вопросы.
Так, звезда шоу Comedy Woman призналась, что никогда не засматривалась на мужчин своих подруг, и детектор подтвердил, что она говорит правду.
Однако, как рассказала сама артистка, однажды она состояла в отношениях с несвободным человеком. Имя этого мужчины она афишировать не стала.
"Вот если бы меня спросили, была ли я чьей-то любовницей, я бы вам сказала "да". И это тоже была бы правда, но это был не муж моей подруги", – призналась она.
Сейчас Екатерина счастлива в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Их роман завязался в начале пандемии коронавируса. Несколько месяцев пара не афишировала свои отношения и впервые подтвердила их на кинофестивале "Кинотавр" в прошлом году.
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