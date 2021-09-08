https://sputnik-georgia.ru/20210908/kayli-dzhenner-ofitsialno-podtverdila-svoyu-beremennost--video-259422947.html
Кайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видео
Кайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видео
На опубликованном звездой видео подписчики могут посмотреть и поход Кайли к врачу, а именно – кадры из кабинета УЗИ, и даже услышать сердцебиение малыша 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T15:27+0400
2021-09-08T15:27+0400
2021-09-08T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер официально подтвердила свою вторую беременность, опубликовав трогательное видео в своем Instagram.24-летняя звезда поделилась видеороликом, в котором в первых кадрах показан положительный тест на беременность. Далее в кадрах виден и отец будущего ребенка – рэпер Трэвис Скотт, а также их общая дочь Сторми.На видео подписчики могут посмотреть и поход Кайли к врачу, а именно – кадры из кабинета УЗИ, а также услышать сердцебиение малыша. Модель также показала округлившийся живот, однако на каком именно сроке теледива – пока не известно.Сестры – Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер оставили комментарии под видео: "Плачу", "Это так красиво, моя благословенная сестра-ангел", "Я не могу с этим справиться", – пишут сестры.В комментариях поздравляют и другие всемирно известные звезды, а также просто подписчики дивы.Модель Кайли Дженнер начала встречаться с 29-летним американским рэпером и музыкальным продюсером Трэвисом Скоттом в 2017 году. Через несколько месяцев звезда забеременела. Появление дочери Сторми Уэбстер, родившейся 1 февраля 2018 года, не спасло пару от расставания – в 2019 году влюбленные приняли решение разойтись. Однако позже появились слухи, что пара вновь вместе и ждет ребенка.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
кайли дженнер , зарубежные звезды
Кайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видео
На опубликованном звездой видео подписчики могут посмотреть и поход Кайли к врачу, а именно – кадры из кабинета УЗИ, и даже услышать сердцебиение малыша
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер официально подтвердила свою вторую беременность, опубликовав трогательное видео в своем Instagram.
24-летняя звезда поделилась видеороликом, в котором в первых кадрах показан положительный тест на беременность. Далее в кадрах виден и отец будущего ребенка – рэпер Трэвис Скотт, а также их общая дочь Сторми.
На видео подписчики могут посмотреть и поход Кайли к врачу, а именно – кадры из кабинета УЗИ, а также услышать сердцебиение малыша. Модель также показала округлившийся живот, однако на каком именно сроке теледива – пока не известно.
Сестры – Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер оставили комментарии под видео: "Плачу", "Это так красиво, моя благословенная сестра-ангел", "Я не могу с этим справиться", – пишут сестры.
В комментариях поздравляют и другие всемирно известные звезды, а также просто подписчики дивы.
Модель Кайли Дженнер начала встречаться с 29-летним американским рэпером и музыкальным продюсером Трэвисом Скоттом в 2017 году. Через несколько месяцев звезда забеременела. Появление дочери Сторми Уэбстер, родившейся 1 февраля 2018 года, не спасло пару от расставания – в 2019 году влюбленные приняли решение разойтись. Однако позже появились слухи, что пара вновь вместе и ждет ребенка.
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