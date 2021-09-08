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Россия остается основным покупателем грузинских вин
Россия остается основным покупателем грузинских вин
Грузия экспортирует вина в 59 стран мира 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T13:24+0400
2021-09-08T13:24+0400
экономика
россия
новости
грузия
грузинское вино
экспорт вина
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузия за восемь месяцев нынешнего года экспортировала 65 миллионов бутылок вина, из них около 39,5 миллиона – в Россию, говорится в сообщении Национального агентства вина министерства сельского хозяйства Грузии.При этом, по данным агентства, стоимость экспортированной продукции составила 145 миллионов долларов, что на 13% больше показателя прошлого года.Экспорт грузинского вина увеличился на 12%&gt;&gt;На первом месте среди стран-импортеров грузинских вин вновь остается Россия, куда было экспортировано 39,5 миллиона бутылок. Рост экспорта в эту страну составил 17%.Экспорт производили 368 винных компаний.По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составил порядка 22 миллионов бутылок (0,5 литра), а чачи – 570 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составил 40,3 миллиона долларов, что на 8% больше по сравнению с январем-августом прошлого года, а экспорт чачи – 1,3 миллиона долларов, на 91% больше прошлогоднего показателя.В целом за восемь месяцев 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 234 миллионов долларов, что на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, россия, новости, грузия, грузинское вино, экспорт вина

Россия остается основным покупателем грузинских вин

13:24 08.09.2021
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© FB / Natalia Sorokina Грузинские вина в винотеке "il vino"
Грузинские вина в винотеке il vino - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© FB / Natalia Sorokina
Грузия экспортирует вина в 59 стран мира
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузия за восемь месяцев нынешнего года экспортировала 65 миллионов бутылок вина, из них около 39,5 миллиона – в Россию, говорится в сообщении Национального агентства вина министерства сельского хозяйства Грузии.
"По данным за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – говорится в сообщении.
При этом, по данным агентства, стоимость экспортированной продукции составила 145 миллионов долларов, что на 13% больше показателя прошлого года.
Экспорт грузинского вина увеличился на 12%>>
На первом месте среди стран-импортеров грузинских вин вновь остается Россия, куда было экспортировано 39,5 миллиона бутылок. Рост экспорта в эту страну составил 17%.
Экспорт производили 368 винных компаний.
По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составил порядка 22 миллионов бутылок (0,5 литра), а чачи – 570 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составил 40,3 миллиона долларов, что на 8% больше по сравнению с январем-августом прошлого года, а экспорт чачи – 1,3 миллиона долларов, на 91% больше прошлогоднего показателя.
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В целом за восемь месяцев 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 234 миллионов долларов, что на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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