https://sputnik-georgia.ru/20210908/rossiya-ostaetsya-osnovnym-pokupatelem-gruzinskikh-vin-259416951.html

Россия остается основным покупателем грузинских вин

Россия остается основным покупателем грузинских вин

Грузия экспортирует вина в 59 стран мира 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T13:24+0400

2021-09-08T13:24+0400

2021-09-08T13:24+0400

экономика

россия

новости

грузия

грузинское вино

экспорт вина

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузия за восемь месяцев нынешнего года экспортировала 65 миллионов бутылок вина, из них около 39,5 миллиона – в Россию, говорится в сообщении Национального агентства вина министерства сельского хозяйства Грузии.При этом, по данным агентства, стоимость экспортированной продукции составила 145 миллионов долларов, что на 13% больше показателя прошлого года.Экспорт грузинского вина увеличился на 12%>>На первом месте среди стран-импортеров грузинских вин вновь остается Россия, куда было экспортировано 39,5 миллиона бутылок. Рост экспорта в эту страну составил 17%.Экспорт производили 368 винных компаний.По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составил порядка 22 миллионов бутылок (0,5 литра), а чачи – 570 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составил 40,3 миллиона долларов, что на 8% больше по сравнению с январем-августом прошлого года, а экспорт чачи – 1,3 миллиона долларов, на 91% больше прошлогоднего показателя.В целом за восемь месяцев 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 234 миллионов долларов, что на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210804/V-Pekine-proshla-prezentatsiya-gruzinskikh-vin-252501613.html

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экономика, россия, новости, грузия, грузинское вино, экспорт вина