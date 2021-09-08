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Так мило! Эмбер Херд заметили на прогулке с маленькой дочерью
16:48 08.09.2021 (обновлено: 16:58 08.09.2021)
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В перерыве между судебными разборками с экс-супругом Джонни Деппом, 35-летняя актриса отдает себя материнству
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Американскую актрису Эмбер Херд заметили на прогулке с маленькой дочкой - звезда решила сделать перерыв между судебными разбирательствами с актером Джонни Деппом.
Новость о том, что Херд стала матерью, повергла фанатов в шок. Поклонники даже забыли о том, что звезда до сих пор судится с экс-мужем Джонни Деппом. Актриса прибегла к услугам суррогатной матери и уже в апреле этого года познакомилась с крошкой Уной.
Недавно Херд заметили на прогулке с малышкой и подругой Евой Барлоу. 35-летняя знаменитость наслаждалась общением с приятельницей, пока Уна посапывала в коляске.
ela toda felizinha passeando com a oonagh— sara (@amberheardn) September 8, 2021
eu te amo amber heard e amo ver você feliz pic.twitter.com/jiHuYvZCRX
Наблюдая за милой картиной, поклонники умилились отношению блондинки к дочке. Счастливый вид Эмбер подтвердил, что сбылось самое большое из ее желаний.
"Она всегда хотела быть мамой и ее желание сбылось. Она очень благодарна той женщине, которая помогла Уне родиться. Эмбер очень хотела рассказать правду о рождении дочери. Ведь многие женщины переживают из-за проблем с зачатием и стесняются сказать правду, вот почему Эмбер хочет поддержать всех и показать, что есть способы, которые помогут завести ребенка", - отметил источник.
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