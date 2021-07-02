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Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд

У Эмбер Херд родился первенец

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (272)
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Sputnik Грузия
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Актриса сильно удивила своих поклонников, признавшись, что воспитывает дочь по имени Уна Пейдж. Девочка появилась на свет еще весной

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Бывшая супруга Джонни Деппа, американская актриса Эмбер Херд заявила о том, что стала мамой – дочь кинозвезды зовут Уна Пейдж и родилась она еще в апреле. 

О том, что Эмбер подумывает о материнстве, журналистам стало известно сразу после скандального расставания актрисы с Деппом. С тех пор Херд искала наиболее удобный для себя вариант и в итоге обратилась к услугам суррогатной матери. Так появилась на свет Уна. 

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Публикация от Amber Heard (@amberheard)

"Я так рада поделиться с вами этой новостью. Я хотела сделать это на своих собственных условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально так думать. Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не иметь кольца на пальце, чтобы хотеть кроватку в доме. Часть меня утверждала, что это личная жизнь, о ней не нужно говорить. Но есть специфика моей работы. Поэтому я и решила рассказать про дочь", – рассказала Херд.

Это первый ребенок для 35-летней актрисы, которая до сих пор судится с Джонни Деппом. Девушка хочет доказать, что экс-супруг прибегал к семейному насилию и не раз. По ее словам, Депп частенько избивал ее и вел себя мягко говоря неадекватно. Джонни, в свою очередь, категорически отрицает все обвинения бывшей жены в его адрес. Более того, он утверждает, что причиной разлада в их семье стало неадекватное поведение Эмбер.

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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (272)

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