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Актриса Эмбер Херд с дочерью

Малышка-очаровашка: Эмбер Херд показала трогательное видео с дочкой

photo: amberheard / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (320)
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Поклонники экс-супруги Джонни Деппа умиляются редкими семейными фотокадрами актрисы с подросшей крошкой

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Голивудская звезда Эмбер Херд опубликовала трогательное семейное видео: на редких кадрах актриса веселится с подросшей дочкой.

Звезда фильма "Аквамен" и бывшая жена Джонни Деппа позировала на кухне вместе с дочкой, которую втайне родила несколько месяцев назад. Херд в домашнем образе наслаждалась смузи и снимала дочку.

На трогательном ролике малышка с интересом разглядывала кухню, после чего заметила стакан с зеленым напитком и умилительно улыбнулась в кадр.

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Публикация от Amber Heard (@amberheard)

"Вы можете увезти девушку из Лос-Анджелеса, но вы не сможете увезти из нее Лос-Анджелес", - подписала видео новоиспеченная мать.

Поклонники Херд пришли в восторг от редких кадров с младенцем и осыпали ее комплиментами.

"Вы фантастические"; "Рада видеть твою малышку"; "Растет красоткой, мимика прелестная"; "Малышка-очаровашка", - написали фанаты, а некоторые начали расспрашивать актрису об отце ребенка, имя которого до сих пор остается в секрете.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (320)
Теги:
Джонни Депп, Эмбер Херд

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