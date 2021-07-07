Малышка-очаровашка: Эмбер Херд показала трогательное видео с дочкой

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Голивудская звезда Эмбер Херд опубликовала трогательное семейное видео: на редких кадрах актриса веселится с подросшей дочкой.

Звезда фильма "Аквамен" и бывшая жена Джонни Деппа позировала на кухне вместе с дочкой, которую втайне родила несколько месяцев назад. Херд в домашнем образе наслаждалась смузи и снимала дочку.

На трогательном ролике малышка с интересом разглядывала кухню, после чего заметила стакан с зеленым напитком и умилительно улыбнулась в кадр.

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"Вы можете увезти девушку из Лос-Анджелеса, но вы не сможете увезти из нее Лос-Анджелес", - подписала видео новоиспеченная мать.

Поклонники Херд пришли в восторг от редких кадров с младенцем и осыпали ее комплиментами.

"Вы фантастические"; "Рада видеть твою малышку"; "Растет красоткой, мимика прелестная"; "Малышка-очаровашка", - написали фанаты, а некоторые начали расспрашивать актрису об отце ребенка, имя которого до сих пор остается в секрете.

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