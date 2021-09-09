https://sputnik-georgia.ru/20210909/beremennaya-olga-seryabkina-poyavilas-na-televidenii--259461006.html

Беременная Ольга Серябкина появилась на телевидении

Беременная Ольга Серябкина появилась на телевидении

Долго скрывать беременность не получится, ведь мамой певица станет уже этой зимой 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T16:46+0400

2021-09-09T16:46+0400

2021-09-09T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Поклонники российской певицы Ольги Серябкиной уверенны, что она беременна.В Сети уже несколько дней говорят о том, что Серябкина находится в положении. Началось все после видео с концерта, где певица предстала в оверсайз пиджаке, который полностью скрыл силуэт. Так слушатели начали подозревать, что она скоро станет мамой.Подогрел слухи и анонс нового выпуска "Двое на миллион", где Серябкина вместе с Кети Топурия отвечала на вопросы, смеялась и шутила. Пока выпуск не опубликован, однако в анонсе певица вновь предстала в пиджаке, который также скрывает фигуру, однако зоркий глаз подписчиков понял, что слухи о беременности подтвердились.Также стоит отметить, что в последнее время артистка избегает фото в полный рост или же в одежде, скрывающей фигуру. По слухам, рожать Ольга будет зимой.В прошлом году Ольга Сербкина вышла замуж за Георгия Начкебия. Ольга рассказала, что с Георгием они знакомы уже много лет, а по-настоящему сблизились только после того, как она ушла с лейбла Фадеева и занялась сольным проектом в начале 2019 года.Читайте также:

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