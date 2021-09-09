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Беременная Ольга Серябкина появилась на телевидении
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Серябкина на музыкальной премии "Жара Music Awards"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Долго скрывать беременность не получится, ведь мамой певица станет уже этой зимой
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Поклонники российской певицы Ольги Серябкиной уверенны, что она беременна.
В Сети уже несколько дней говорят о том, что Серябкина находится в положении. Началось все после видео с концерта, где певица предстала в оверсайз пиджаке, который полностью скрыл силуэт. Так слушатели начали подозревать, что она скоро станет мамой.
Подогрел слухи и анонс нового выпуска "Двое на миллион", где Серябкина вместе с Кети Топурия отвечала на вопросы, смеялась и шутила. Пока выпуск не опубликован, однако в анонсе певица вновь предстала в пиджаке, который также скрывает фигуру, однако зоркий глаз подписчиков понял, что слухи о беременности подтвердились.
Также стоит отметить, что в последнее время артистка избегает фото в полный рост или же в одежде, скрывающей фигуру. По слухам, рожать Ольга будет зимой.
В прошлом году Ольга Сербкина вышла замуж за Георгия Начкебия. Ольга рассказала, что с Георгием они знакомы уже много лет, а по-настоящему сблизились только после того, как она ушла с лейбла Фадеева и занялась сольным проектом в начале 2019 года.
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