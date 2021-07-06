14:13 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск

Бритни Спирс завершит карьеру? Менеджер поп-дивы сделал заявление

© photo: Sputnik / Alexsey Danichev
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (306)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/03/251056570.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210706/252227337/Britni-Spirs-zavershit-kareru-Menedzher-pop-divy-sdelal-zayavlenie.html

Почему знаменитая певица подумывает о завершении карьеры и кто в этом виноват – подробности от менеджера Бритни

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. О завершении карьеры всемирно известной певицы Бритни Спирс намекнул ее музыкальный менеджер Ларри Рудольф, который работает с певицей на протяжении многих лет.

Рудольф считает, что 39-летняя поп-звезда в скором будущем вполне может завершить свою карьеру. Он признался, что покидает должность ее менеджера после 25 лет совместной работы, поскольку в его профессиональных услугах Спирс больше не нуждается. Об этом он написал в письме отцу Бритни Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери. Они временно исполняет обязанности ее опекуна.

Бритни Спирс
© AP Photo / Damian Dovarganes
Бритни Спирс

"Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как мы с Бритни в последний раз общались. И тогда она мне сообщила, что хочет взять бессрочный перерыв в работе. Сегодня мне стало известно, что Бритни заявила о своем намерении официально завершить карьеру... Я всегда буду гордиться тем, чего мы достигли за 25 лет нашей совместной работы. Я желаю Бритни здоровья и счастья, и я буду всегда рядом, если я когда-нибудь снова ей понадоблюсь, как и всегда был", – написал Ларри Рудольф.

© REUTERS / Mario Anzuoni
Габриэла Руис держит плакат протеста в поддержку поп-звезды Бритни Спирс в Лос-Анджелесе

Бритни Спирс неоднократно заявляла, что не вернется на сцену до тех пор, пока отец будет оставаться ее опекуном. После этих заявлений судебные разбирательства продолжились, а отношения Бритни с отцом еще больше ухудшились. В суде поп-дива откровенно рассказала об издевательствах, которым подвергалась со стороны опекунов. Эта история имела большой общественный резонанс. В поддержку Бритни выступили не только ее многочисленные поклонники, но и многие друзья и коллеги. Сейчас фанаты и общественность ждут и не теряют надежду, что суд освободит Бритни Спирс от опеки отца.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (306)
Теги:
Бритни Спирс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться