Бритни Спирс завершит карьеру? Менеджер поп-дивы сделал заявление

Почему знаменитая певица подумывает о завершении карьеры и кто в этом виноват – подробности от менеджера Бритни

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. О завершении карьеры всемирно известной певицы Бритни Спирс намекнул ее музыкальный менеджер Ларри Рудольф, который работает с певицей на протяжении многих лет.

Рудольф считает, что 39-летняя поп-звезда в скором будущем вполне может завершить свою карьеру. Он признался, что покидает должность ее менеджера после 25 лет совместной работы, поскольку в его профессиональных услугах Спирс больше не нуждается. Об этом он написал в письме отцу Бритни Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери. Они временно исполняет обязанности ее опекуна.

© AP Photo / Damian Dovarganes Бритни Спирс

"Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как мы с Бритни в последний раз общались. И тогда она мне сообщила, что хочет взять бессрочный перерыв в работе. Сегодня мне стало известно, что Бритни заявила о своем намерении официально завершить карьеру... Я всегда буду гордиться тем, чего мы достигли за 25 лет нашей совместной работы. Я желаю Бритни здоровья и счастья, и я буду всегда рядом, если я когда-нибудь снова ей понадоблюсь, как и всегда был", – написал Ларри Рудольф.

© REUTERS / Mario Anzuoni Габриэла Руис держит плакат протеста в поддержку поп-звезды Бритни Спирс в Лос-Анджелесе

Бритни Спирс неоднократно заявляла, что не вернется на сцену до тех пор, пока отец будет оставаться ее опекуном. После этих заявлений судебные разбирательства продолжились, а отношения Бритни с отцом еще больше ухудшились. В суде поп-дива откровенно рассказала об издевательствах, которым подвергалась со стороны опекунов. Эта история имела большой общественный резонанс. В поддержку Бритни выступили не только ее многочисленные поклонники, но и многие друзья и коллеги. Сейчас фанаты и общественность ждут и не теряют надежду, что суд освободит Бритни Спирс от опеки отца.

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