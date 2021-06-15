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Концерт Энрике Иглесиаса

"Настоящий ангел": Иглесиас впервые показал свою дочь от Курниковой

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (154)
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Новая фотография известного певца секс-символа и белокурой малышки растрогала всех поклонников звездной пары

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Испанский певец Энрике Иглесиас привел фанатов в восторг: сладкоголосый музыкант впервые показал свою младшую дочь от теннисистки Анны Курниковой.

Испанский секс-символ и его русская возлюбленная не любят говорить про личную жизнь. Но многодетный отец не всегда может сдержать свою гордость и с удовольствием делится с фанатами кадрами со своими детьми.

На днях Иглесиас поделился новым снимком в Instagram: фотография Энрике и его младшей дочки Маши привела поклонников в восторг.

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

На фото видно, что отец и дочь отдыхают на роскошной яхте. Малышка растет настоящей копией своей знаменитой мамы - у нее такие же белокурые волосы и ярко-голубые глаза.

В сети написали множество приятных комментариев для звездной семьи, а особенно - для младшей наследницы.

"Принцесса"; "Такая красавица, похожа на Анну"; "Энрике, берегись. Скоро не будет отбоя от парней"; "Не похожа на вас, но похожа на ангела", - прокомментировали в сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (154)
Теги:
Анна Курникова, Энрике Иглесиас

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