"Настоящий ангел": Иглесиас впервые показал свою дочь от Курниковой

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Испанский певец Энрике Иглесиас привел фанатов в восторг: сладкоголосый музыкант впервые показал свою младшую дочь от теннисистки Анны Курниковой.

Испанский секс-символ и его русская возлюбленная не любят говорить про личную жизнь. Но многодетный отец не всегда может сдержать свою гордость и с удовольствием делится с фанатами кадрами со своими детьми.

На днях Иглесиас поделился новым снимком в Instagram: фотография Энрике и его младшей дочки Маши привела поклонников в восторг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

На фото видно, что отец и дочь отдыхают на роскошной яхте. Малышка растет настоящей копией своей знаменитой мамы - у нее такие же белокурые волосы и ярко-голубые глаза.

В сети написали множество приятных комментариев для звездной семьи, а особенно - для младшей наследницы.

"Принцесса"; "Такая красавица, похожа на Анну"; "Энрике, берегись. Скоро не будет отбоя от парней"; "Не похожа на вас, но похожа на ангела", - прокомментировали в сети.

Читайте также: