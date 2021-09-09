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Кот пришел ластиться к хозяйке, а его ждало "чудовище" в маске для красоты – смешное видео

Кот пришел ластиться к хозяйке, а его ждало "чудовище" в маске для красоты – смешное видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T15:43+0400

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Девушке крупно повезло, что пушистый со страха перед неизведанным не расцарапал ей лицо.На кадрах видно, как ничего не подозревающий питомец приближается к лежащей хозяйке и вдруг резко опускает ушки, видя косметическую маску на ее лице. Пока она заливается чуть ли не злобным смехом, котик пятится назад и с непониманием смотрит на "чужого" человека.Затем девушка пытается привстать и говорит питомцу: "Малыш, это я. Это я". Однако кот, видимо, даже по голосу не узнает хозяйку, потому что реагирует на ее движения шипением и встает в позу, говорящую о готовности к атаке.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео