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Местные выборы в Грузии 2021
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"Уважайте женщин в политике": в центре Тбилиси прошла акция протеста
"Уважайте женщин в политике": в центре Тбилиси прошла акция протеста
Организатором акции стала лидер партии "Для народа" – кандидат в мэры Тбилиси Анна Долидзе 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T15:31+0400
2021-09-09T15:32+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
анна долидзе
женщины
акция
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Активисты оппозиционной партии "Для народа" и ее лидер Анна Долидзе провели акцию "Уважайте женщин в политике!" перед сакребуло (горсобрание) в центре Тбилиси.Участники акции принесли плакаты с лозунгами "Ты меня игнорируешь", "Ты меня не замечаешь", "Ты меня притесняешь". По словам Долидзе, в грузинской политике прослеживается тенденция притеснения женщин. Она считает, что политический спектр должен с большим уважением относиться к участию женщин в политической жизни страны.Выборы 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал основных участников выборов&gt;&gt;Ранее Долидзе остро отреагировала на новость о том, что экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" и кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария вызвал на дебаты только кандидатов-мужчин– Каху Каладзе от правящей партии и Нику Мелия от "Единого национального движения". "Гахария вызывает на дебаты Мелия и Каладзе. А что делать женщине, разнимать их?" – написала она в социальной сети.Долидзе баллотируется в мэры Тбилиси от своей партии "Для народа" под номером 48. Выборы в местное самоуправление Грузии пройдут по всей стране 2 октября.Читайте также:Город для людей: Анна Долидзе устроила марш матерей в ТбилисиВыборы в Грузии 2021: регистрацию прошли четыре кандидата в мэры ТбилисиЛидер партии "Для народа" предлагает себя единым кандидатом в мэры Тбилиси от оппозицииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, анна долидзе, женщины, акция

"Уважайте женщин в политике": в центре Тбилиси прошла акция протеста

15:31 09.09.2021 (обновлено: 15:32 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovАнна Долидзе
Анна Долидзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Организатором акции стала лидер партии "Для народа" – кандидат в мэры Тбилиси Анна Долидзе
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Активисты оппозиционной партии "Для народа" и ее лидер Анна Долидзе провели акцию "Уважайте женщин в политике!" перед сакребуло (горсобрание) в центре Тбилиси.
Участники акции принесли плакаты с лозунгами "Ты меня игнорируешь", "Ты меня не замечаешь", "Ты меня притесняешь". По словам Долидзе, в грузинской политике прослеживается тенденция притеснения женщин. Она считает, что политический спектр должен с большим уважением относиться к участию женщин в политической жизни страны.
Выборы 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал основных участников выборов>>

"В стране, где большинство избирателей - женщины, предпринимаются попытки отдалить их от политики. Иногда нас не зовут на дебаты, иногда нам говорят, чтобы мы дебатировали между собой, а мужчины-политики говорят за нас", – сказала Долидзе в ходе акции.

Ранее Долидзе остро отреагировала на новость о том, что экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" и кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария вызвал на дебаты только кандидатов-мужчин– Каху Каладзе от правящей партии и Нику Мелия от "Единого национального движения".
"Гахария вызывает на дебаты Мелия и Каладзе. А что делать женщине, разнимать их?" – написала она в социальной сети.
Долидзе баллотируется в мэры Тбилиси от своей партии "Для народа" под номером 48. Выборы в местное самоуправление Грузии пройдут по всей стране 2 октября.

Читайте также:

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