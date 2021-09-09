https://sputnik-georgia.ru/20210909/uvazhayte-zhenschin-v-politike-v-tsentre-tbilisi-proshla-aktsiya-protesta-259458914.html

"Уважайте женщин в политике": в центре Тбилиси прошла акция протеста

"Уважайте женщин в политике": в центре Тбилиси прошла акция протеста

Организатором акции стала лидер партии "Для народа" – кандидат в мэры Тбилиси Анна Долидзе 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T15:31+0400

2021-09-09T15:31+0400

2021-09-09T15:32+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

местные выборы

анна долидзе

женщины

акция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259285134_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_453a1cd6a1d23005568481527f3799de.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Активисты оппозиционной партии "Для народа" и ее лидер Анна Долидзе провели акцию "Уважайте женщин в политике!" перед сакребуло (горсобрание) в центре Тбилиси.Участники акции принесли плакаты с лозунгами "Ты меня игнорируешь", "Ты меня не замечаешь", "Ты меня притесняешь". По словам Долидзе, в грузинской политике прослеживается тенденция притеснения женщин. Она считает, что политический спектр должен с большим уважением относиться к участию женщин в политической жизни страны.Выборы 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал основных участников выборов>>Ранее Долидзе остро отреагировала на новость о том, что экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" и кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария вызвал на дебаты только кандидатов-мужчин– Каху Каладзе от правящей партии и Нику Мелия от "Единого национального движения". "Гахария вызывает на дебаты Мелия и Каладзе. А что делать женщине, разнимать их?" – написала она в социальной сети.Долидзе баллотируется в мэры Тбилиси от своей партии "Для народа" под номером 48. Выборы в местное самоуправление Грузии пройдут по всей стране 2 октября.Читайте также:Город для людей: Анна Долидзе устроила марш матерей в ТбилисиВыборы в Грузии 2021: регистрацию прошли четыре кандидата в мэры ТбилисиЛидер партии "Для народа" предлагает себя единым кандидатом в мэры Тбилиси от оппозицииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, местные выборы, анна долидзе, женщины, акция