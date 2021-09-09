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https://sputnik-georgia.ru/20210909/v-tbilisi-poyavitsya-ulitsa-sergo-paradzhanova-259450006.html
В Тбилиси появится улица Серго Параджанова
В Тбилиси появится улица Серго Параджанова
Сакребуло Тбилиси увековечило имя еще одного выдающегося деятеля культуры, назвав его именем улицу в столице 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T12:03+0400
2021-09-09T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Улица культового режиссера Серго Параджанова появится в Тбилиси, решение о переименовании нескольких улиц в столице приняло сакребуло столицы.Именем Параджанова будет называться переулок на улице Котэ Месхи в районе Мтацминда, где жил выдающийся режиссер.Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили&gt;&gt;Депутаты городского совета поддержали также переименование еще нескольких улиц. Так, один из переулков улицы Ильи и Нино Накашидзе в Крцанисском районе назван в честь легендарного актера Кахи Кавсадзе.Именем известного певца Зураба Доиджашвили будет называться выезд на улице Шота Нишнианидзе в Крцанисском районе, а имя профессора Иосеба Абакелия присвоено первому тупику на Лесной улице в Чугуретском районе.Серго Параджанов считается одним из выдающихся кинорежиссеров ХХ века, родился и вырос в Тбилиси. Его фильмы "Ашик-Кериб", "Цвет граната" и "Тени забытых предков" стали культовыми. Параджанов оказал огромное влияние на многих современных художников, кинорежиссеров и фотографов.Параджанов скончался 21 июля 1990 года в Ереване. Погребен в Пантеоне гениев армянского духа рядом с Арамом Хачатуряном, Вильямом Сарояном и другими выдающимися армянскими деятелями.Кахи Кавсадзе ушел из жизни 27 апреля 2021 года, на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронили актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили.На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах.Зуры Доиджашвили не стало в феврале 2021 года. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание.Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом в Тбилиси открылась звезда музыканта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/imenem-aktera-kakhi-kavsadze-v-tbilisi-nazovut-ulitsu-259433756.html
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси

В Тбилиси появится улица Серго Параджанова

12:03 09.09.2021 (обновлено: 13:19 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПамятник Сергею Параджанову в столице Грузии
Памятник Сергею Параджанову в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Сакребуло Тбилиси увековечило имя еще одного выдающегося деятеля культуры, назвав его именем улицу в столице
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Улица культового режиссера Серго Параджанова появится в Тбилиси, решение о переименовании нескольких улиц в столице приняло сакребуло столицы.
Именем Параджанова будет называться переулок на улице Котэ Месхи в районе Мтацминда, где жил выдающийся режиссер.
Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили>>
Депутаты городского совета поддержали также переименование еще нескольких улиц. Так, один из переулков улицы Ильи и Нино Накашидзе в Крцанисском районе назван в честь легендарного актера Кахи Кавсадзе.
Именем известного певца Зураба Доиджашвили будет называться выезд на улице Шота Нишнианидзе в Крцанисском районе, а имя профессора Иосеба Абакелия присвоено первому тупику на Лесной улице в Чугуретском районе.
Серго Параджанов считается одним из выдающихся кинорежиссеров ХХ века, родился и вырос в Тбилиси. Его фильмы "Ашик-Кериб", "Цвет граната" и "Тени забытых предков" стали культовыми. Параджанов оказал огромное влияние на многих современных художников, кинорежиссеров и фотографов.
Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу
Вчера, 17:52
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Параджанов скончался 21 июля 1990 года в Ереване. Погребен в Пантеоне гениев армянского духа рядом с Арамом Хачатуряном, Вильямом Сарояном и другими выдающимися армянскими деятелями.
Кахи Кавсадзе ушел из жизни 27 апреля 2021 года, на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронили актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили.
На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах.
Зуры Доиджашвили не стало в феврале 2021 года. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание.
Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом в Тбилиси открылась звезда музыканта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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